Anime 3 für 2: Sichert euch eine ganze Staffel von Serien wie Dragonball, Sailor Moon oder One Piece für 0€

Amazon hat einen riesigen Sale mit über 1000 Animes auf DVD und Blu-ray gestartet. Wenn ihr drei Animes kauft, gibt's den günstigsten geschenkt.

Zusammen mit den Oster-Angeboten hat Amazon heute einen 3-für-2-Sale mit Animes auf Blu-Ray und DVD gestartet. Zur Auswahl stehen mehr als 1000 Titel, darunter so berühmte Namen wie Dragonball, Sailor Moon oder One Piece.

Neben in Volumes eingeteilten Serien sind auch umfangreiche Gesamtausgaben sowie einzelne Filme unter den Angeboten. Wie üblich bei solchen Aktionen gibt’s den günstigsten Artikel kostenlos. Je nachdem, wie ihr kombiniert, könnt ihr euch also einzelne Volumes, ganze Staffeln oder sogar vollständige Serien als Gratis-Bonus sichern. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Obwohl die Oster-Angebote eigentlich nur bis zum 25. März dauern, läuft der Anime-Sale noch eine ganze Weile länger, nämlich bis zum 3. April. Da die begehrtesten Angebote schon lange vorher ausverkauft sein könnten, solltet ihr trotzdem nicht zu lange warten. Mehr zu den Amazon Oster-Angeboten erfahrt ihr hier:

Anime 3 für 2: Die Highlights des Amazon-Sales

1:04 One Piece Film: Red - Neben vielen erfolgreichen Serien finden sich auch einige Filme im 3 für 2 Anime-Sale bei Amazon.

Zu den Highlights des Anime-Sales gehört fraglos die 2023 begonnene Dragonball-Neuauflage, die euch die Serie in ihrer ursprünglichen Form erleben lässt, indem sie die fürs deutsche Fernsehen herausgeschnittenen Szenen wieder einfügt. Alle vier bislang auf DVD und Blu-ray erschienenen Volumes finden sich in der Aktion, das erst am Freitag erscheinende Dragonball Volume 5 ist aber natürlich noch nicht dabei.

Daneben sind noch zahlreiche weitere Anime-Klassiker unter den Angeboten, von Sailor Moon über One Piece bis Death Note. Falls es etwas jünger sein darf, könnt ihr euch mit Jujutsu Kaisen oder Mein Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt zwei der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre schnappen. Oder ihr holt euch mit A Silent Voice ein emotionales Meisterwerk, das aus gutem Grund als einer der besten Anime-Filme aller Zeiten gilt.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste mit zehn der interessantesten und beliebtesten Animes zusammengestellt, wobei wir bei Serien auf das erste Volume verlinkt haben, sofern es im Sale verfügbar ist:

