Die schönsten Anime Filme von einem der erfolgreichsten Regisseure zum Black Friday selten günstig in einer Box

Your Name, Weathering With You, 5 Centimeters per second und Garden of Words ist nur eine Auswahl der umfangreichen Collection.

Bei schönen Anime-Filmen und Klassikern denken die meisten mit Recht sicherlich an die Filme von Studio Ghibli. Jedoch gehört Makoto Shinkai spätestens seit seinem Megahit "Your Name" genauso im selben Atemzug genannt, wenn es um schön animierte zeitlose Klassiker geht.

Auf Amazon bekommt ihr die Makoto Shinkai Collection auf BluRay zum Black Friday um 37% günstiger für 83,97€. Das sind pro Film grade einmal 12€, was wahnsinnig günstig für Anime-Filme ist. Vor allem die älteren Filme wie Garden of Words bekommt ihr so gut wie nie unter 20€, da lohnt sich diese Collection auf jeden Fall.

Das bekommt ihr mit der Box

In der Collection ist jeder Film enthalten, der unter der Führung des Regisseurs entstanden ist, mit Ausnahme seines aktuellsten Films Suzume. Von dem 2002 "Voices Of A Distant Star" bis zu "Weathering With You". Hier sind alle Filme aufgelistet, mit Verlinkung zur einzelnen BluRay, falls euch nur einer der Filme interessiert:

So wunderschön romantisiert, wie hier in Garden of Words, sieht man Tokyo sonst nirgends.

Die Filme von Makoto Shinkai sind vor allem für ihre visuelle Schönheit bekannt. Er vermischt in seinen Filmen klassische Animation mit digitalen Effekten, wie stilisierte Tiefenschärfe, Blenden- oder Partikeleffekte. Das lässt seine Filme einzigartig schön aussehen und sein Stil wird bereits jetzt schon in Filmen wie A Silent Voice adaptiert.

Inhaltlich sind die Filme von Makoto Shinkai oft Geschichten über Freundschaften und Liebesbeziehungen. Oft steht der Kontrast und Konflikt zwischen ländlichem und städtischen Leben im Mittelpunkt der Hauptfiguren. Die simplen und feinfühligen Geschichten, die er damit erzählt, begeistern seit 5 Centimeters per second Kritiker und das Publikum gleichermaßen. Spätestens seit seinen Hits "Garden of Words" und "Your Name" zählt er zu einem der angesehensten Anime-Regisseure der Welt.

Bis zum 27. November könnt ihr die Collection mit all seinen Filmen noch mit 37% Rabatt für 83,97€ abstauben. Eine Gelegenheit, die sich so schnell nicht wieder ergeben wird, wenn man bedenkt, wie selten Anime Filme im Angebot sind.