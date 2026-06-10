Das Spiel zu einem der erfolgreichste Anime aller Zeiten ist gerade stark reduziert

In diesem Spiel für die Switch 2 könnt ihr die krassesten Gefechte des Anime erneut erleben und selbst daran teilnehmen.

Auch wenn Demon Slayer in meinen Augen eine extrem austauschbare Story hat, überzeugen vor allem die bildhübsche Animation, die unverwechselbaren Charaktere und der epische Soundtrack auf ganzer Linie und machen den Anime zu einem der erfolgreichsten weltweit. Der erste Kinofilm der Reihe wurde zum erfolgreichsten Film Japans und das aus meiner Sicht auch völlig zu Recht.

Im Spiel "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erlebt ihr die Geschehnisse der Serie erneut und könnt euch mit Sonnenschwert bewaffnet den Dämonen in den Weg stellen. Die Switch-Version des Spiels ist auf Amazon gerade enorm günstig.

Diese Teile des Anime stecken im Spiel

Der zweite Teil der Spielereihe beginnt im Entertainment-District, geht über in den Swordsmith-Arc und endet schließlich beim Training mit den Säulen, also genau dort, wo der erste Infinity-Castle Kinofilm ansetzt. Im Story-Modus könnt ihr neben Tanjiro auch Zenitsu und Inosuke steuern und diese in epischen Kämpfen durch die Geschichte führen.

Im Story-Modus trefft ihr auch sämtliche Figuren aus der Vorlage.

Und dabei erlebt ihr, wie schon in der Serie, unfassbar schöne Animationen. Die sind aber nicht nur einfach aus dem Anime entnommen, sondern komplett eigenständig entworfen und animiert, aber mit genau der gleichen Qualität, bei der einem einfach nur das Herz aufgehen kann.

Was macht der zweite Teil neu?

Wer keine Lust auf Single-Player hat, kann im Versus-Modus mit 40 verschiedenen Charakteren gegen andere Spieler:innen antreten und sich den Sieg sichern. Das geht entweder nebeneinander auf der Couch oder im Online-Modus, der erstaunlich gut und ruckelfrei funktioniert.

Die Kämpfe sind überlade mit Effekten und epischen Animationen.

Aber auch an den Spielmechaniken hat sich im Vergleich zum ersten Teil einiges getan. Die größten Kritikpunkte am Kampfsystem wurden überarbeitet, und es läuft alles flüssiger und schneller ab. Außerdem sehen gerade die ultimativen Attacken umwerfend aus und erinnern zum Teil stark an Feuerwerkskörper.

Das Spiel ist in meinen Augen ein Muss für alle Demon-Slayer-Fans und alle, die sich für Arena-Fighting-Games begeistern können. Das Angebot ist noch bis zum 20. Juni gültig.