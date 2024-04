One Piece-Neuauflage auf Blu-ray: Erlebt Ruffys Bruder erstmals in HD und schnappt euch weitere Anime-Highlights im Mai!

Der große erste Auftritt von Ace ist jetzt endlich in HD auf Blu-Ray verfügbar.

Wir leben in einer Zeit, in der es sich mehr denn je lohnt, ein Anime-Fan zu sein. Ein Beweis dafür sind die aufwendigen Neuauflagen älterer Anime wie Dragonball oder One Piece. So kann man auch heute noch echte Nostalgie im frischen Look zu Hause genießen.

Bevor wir auf die Highlights des Monats One Piece, Dragonball Z und Code Geass näher eingehen, haben wir alle Neuerscheinungen des Monats in einer Übersicht zusammengestellt:

Nach einem eher ruhigen April kehren im Mai die großen Namen wie Dragonball oder One Piece zurück. Wir fassen kurz zusammen, was die neuen HD-Veröffentlichungen von One Piece, Dragonball Z und Code Geass zu bieten haben.

Nach Dragonball nun auch Dragonball Z in HD

Nachdem der Original Dragonball Anime in HD auf Blu-Ray neu aufgelegt wurde, ist nun endlich Dragonball Z an der Reihe, der bis heute als einer der besten Dragonball Anime gilt. Im Februar wurde der Saiyajin-Auftakt von DBZ neu aufgelegt und nun geht der harte Kampf auf Namek in die nächste Runde.

Das ist in der Box dabei:

Ein Booklet mit Infos und Artworks für Fans

Die Folgen 36 bis 74 komplett in HD

Über 16 Stunden Dragonball Z auf 4 Discs

Der legendäre Kampf gegen Frieza und seine Brüder

Frieza hat es nicht auf Goku und seine Freunde abgesehen, sondern vor allem auf die Dragonballs

Die erste richtig coole One Piece Arc!

One Piece ist fast schon berüchtigt für seine riesigen Arcs, wie der kürzlich abgeschlossenen Wano Arc. Der Alabasta Arc wird von Fans oft als der erste große Handlungsbogen genannt, der die Größe der One Piece Welt nur erahnen lässt.

Deshalb wird die Alabasta Arc bis heute gefeiert:

Ihr seht Ruffys Bruder Ace das erste mal in Action, wenn er den Strohhüten durch Alabasta hilft.

das erste mal in Action, wenn er den Strohhüten durch Alabasta hilft. Crocodile ist der erste der Sieben Samurai der Meere , auf den die Strohhüte treffen, zu großem Unmut der Weltregierung.

, auf den die Strohhüte treffen, zu großem Unmut der Weltregierung. Die Baroque Firma hat Mitglieder mit beeindruckenden Fähigkeiten, was dafür sorgt, dass jeder Strohhut seinen eigenen coolen Kampf bekommt.

Ihr lernt die Porneglyphen kennen, die bis heute eine zentrale Rolle in der Geschichte von One Piece spielen.

kennen, die bis heute eine zentrale Rolle in der Geschichte von One Piece spielen. Die Strohhüte werden um ein sechstes Crewmitglied erweitert.

Oft genannt als einer der besten Anime aller Zeiten: Code Geass

Bei all den Neuauflagen von One Piece, Dragonball und Co. vergisst man schnell, dass es auch noch andere hervorragende Anime gibt. Vielleicht geht es euch mit Code Geass so wie mir: Dieses Anime-Meisterwerk ist bei euch ein wenig in Vergessenheit geraten, so wie viele hervorragende Anime der 2000er Jahre.

Komplett unbegründet, denn Code Geass lohnt sich bis heute:

Die Geschichte von Code Geass ist eine spannende Mischung aus Sci-Fi-Action und politischen Intrigen. Die Handlung rund um den Rebellenanführer Lelouch ist komplex und hält viele unerwartete Twists bereit. Ohne zu viel zu verraten: Die Hauptfigur Lelouch ist ein sehr interessanter und vielschichtiger Charakter, der durch seinen Hintergrund und seine moralischen Dilemmata zu einem faszinierenden Protagonisten wird. Wie viele der besten Anime ist auch Code Geass hervorragend animiert und besticht durch eine hochwertige Animationen, einen packenden Soundtrack und eine insgesamt sehr gelungene visuelle und erzählerische Umsetzung. Durch die vielen Twists, die die Geschichte und die Charaktere immer wieder in einem neuen Licht erscheinen lassen, und den spannenden Cliffhanger am Ende der ersten Staffel hat Code Geass einen hohen Suchtfaktor.

Lelouch hat sich entschlossen, den Krieg in seinem Land zu beenden. Koste es, was es wolle.

