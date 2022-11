Anime Sale: Über 900 Angebote von One Piece bis Dragon Ball im Amazon Black Friday

Nur noch heute läuft im Amazon Black Friday ein großer Anime Sale mit mit mehr als 900 Angeboten auf DVD und Blu-ray. Darunter finden sich viele Sammelboxen zu großen Serienhits wie One Piece, Dragon Ball oder Death Note. So richtig billig werden diese zwar trotz Black-Friday-Rabatt nicht, aber für solche Sammelobjekte sind sie eben doch relativ günstig. Wirklich preiswerte Deals findet man zudem unter den Filmen, vor allem die Klassiker von Studio Ghibli sind ihr Geld zweifelsfrei wert. Hier eine Auswahl aus den Deals:

Die Übersicht über die Anime-Angebote im Amazon Black Friday Sale findet ihr hier:

Animes mit Aniverse streamen

Bei all den Angeboten auf DVD und Blu-ray solltet ihr nicht vergessen, dass ihr viele Animes auch auf Amazon Prime Video streamen könnt, wenn ihr Prime-Mitglied seid und für 6,99€ im Monat den Aniverse-Channel abonniert. Mit dabei ist zum Beispiel das oben erwähnte Overlord, bis hin zur vor wenigen Monaten erschienenen Season 4. Aus der aktuellen Herbst-Saison sind unter anderem Reincarnated as a Sword und The Eminence in the Shadow dabei. Außerdem gibt es mit Call of the Night nun auch den Top-Hit der Summer Season 2022 bei Aniverse. Mehr erfahrt ihr hier:

