Riesiger Anime-Sale bei Amazon gestartet: Über 2000 DVDs & Blu-rays von One Piece bis Jujutsu Kaisen im Angebot

Der neue Anime-Sale bei Amazon ist die ideale Gelegenheit, der eigenen DVD- und Blu-ray-Sammlung einige Klassiker hinzuzufügen.

Amazon hat gerade einen riesige Anime-Sale mit mehr als 2000 Angeboten gestartet. Die Auswahl an DVDs und Blu-rays reicht von einzelnen Filmen, etwa Meisterwerke von Studio Ghibli, bis hin zu umfangreichen Gesamtausgaben und Neuauflagen großer Serien wie Dragonball und One Piece. Hier kommt ihr zur kompletten Übersicht:

Der Sale läuft prinzipiell noch bis zum 13. Mai, die begehrtesten Angebote können aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser möglichst bald einen Blick auf die Deals werfen.

10 Highlights aus dem Amazon Anime Sale

0:28 Jujutsu Kaisen - Kurzer Teaser zum stylischen Anime

Vor allem dann, wenn ihr eure Anime-Sammlung um ein paar Klassiker erweitern wollt, kommt ihr durch den Amazon-Sale auf eure Kosten. Unter den Angeboten findet ihr nämlich zahlreiche günstige Gesamtausgaben oder auch Neuauflagen wie die Re-Releases von Dragonball und One Piece. Solche Editionen bieten euch verschiedene Extras und Verbesserung wie in der TV-Version herausgeschnittene Szenen, Kommentare der Schöpfer oder höhere Auflösung.

Natürlich sind auch aktuelle Anime-Serien mit dabei. Neben Jujutsu Kaisen könnt ihr beispielsweise Isekai-Hits wie The Eminence in Shadow oder Reincarnated as a Slime günstig abstauben. Hier haben wir euch einige der Highlights herausgesucht, wobei wir bei Serien stets auf das erste Volume verlinkt haben, falls dieses vorhanden ist:

Neben dem großen allgemeinen Anime-Sale hat Amazon übrigens auch noch einen separaten Digimon-Sale gestartet, anlässlich des Kinostarts von Digimon Adventure 02: The Beginning. Diesen Sale, der ebenfalls noch bis zum 13. Mai läuft, findet ihr hier:

Wer noch mehr günstige Angebote oder auch spannende Neuerscheinungen finden will, sollte sich unsere GamePro Deal-Übersicht ansehen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: