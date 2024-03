Diese beiden Anime-Meisterwerke könnt ihr endlich in 4K schauen: Das sind die Anime-Neuheiten im März!

Endlich könnt ihr das letzte Abenteuer von Ash und Pikachu zu Hause schauen und den Anfang von DBZ nochmal erleben.

Im März könnt ihr euch jede Menge erstklassige Anime nach Hause holen. Egal ob visuell eindrucksvolle Filme wie Paprika, ganze Staffeln des gefeierten Mob Psycho 100 oder Klassiker wie Digimon und Dragonball. Diesen Monat ist für jeden Geschmack etwas dabei!

This is your brain on Anime!

In stillen Bildern ist kaum einzufangen, was euch in Paprika alles erwartet.

Die Filme von Studio Ghibli wie Mein Nachbar Totoro oder Chihiros Reise ins Zauberland kennt fast jeder, und auch moderne Animefilme wie Your Name sind mittlerweile Klassiker. Doch in derselben Liga spielt auch der Regisseur Satoshi Kon! Seine Filme werden oft als einflussreiche Wegbereiter für den Anime der frühen 2000er Jahre genannt, darunter Perfect Blue und später Paprika.

Genau diese beiden Meisterwerke werden nun endlich in 4K neu aufgelegt. Die Filme von Satoshi Kon zeichnen sich durch ein rasantes Erzähltempo aus, in dem er immer wieder melancholisch-existenzielle Momente für seine Figuren findet. Trotzdem könnten die beiden Filme, die wir euch hier vorstellen kaum unterschiedlicher sein.

Paprika (der Film, nicht das Gemüse) wird sogar oft als Inspirationsquelle für Christopher Nolans Sci-Fi Mindfuck Inception genannt. Er selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert, aber die Parallelen zwischen Paprika und Inception sind unübersehbar, und in vielen Bereichen überschreitet Paprika die Grenzen zwischen Realität und Traum sogar noch stärker.

Das komplette Kontrastprogramm bot Satoshi Kon mit seinem Debütfilm Perfect Blue. Der erste Animationsfilm von Satoshi Kon ist auch heute noch sehenswert und ein einzigartiges Erlebnis, das in seiner Intensität bis heute nur selten reproduziert werden konnte.

In Perfect Blue begleitet ihr die Sängerin Mima auf ihrem Weg von Pop-Idol zur Fernsehschauspielerin. Ihr erlebt mit Mima die Abgründe der Unterhaltungsindustrie und müsst euch auf eine beklemmende und verstörende Darstellung des Lebens als Superstar einstellen, die aber gerade deshalb absolut sehenswert ist.

So könnt ihr eure Filmsammlung zu Hause um den ersten und letzten Film von Satoshi Kon erweitern. Paprika und Perfect Blue erscheinen am 21. und 22. März auf Blu-ray.

Wenn man sich fragt, warum der letzte Film von Satoshi Kon im Jahr 2006 in die Kinos gekommen ist und warum über ihn nur in der Vergangenheitsform geschrieben wird, dann hat man schon eine traurige Vorahnung. Der Regisseur starb nach seinem letzten Film Paprika im Jahr 2010 an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Nachschub für Digimon und Dragonball Fans

Ein weiteres Highlight für Shounen-Fans in diesem Monat ist die Veröffentlichung der fünften Volume von Dragonball auf Blu-ray. Normalerweise umfassen Anime-Volumes nur wenige Episoden, doch bei Dragonball wird ein kompletter Arc in HD wiederveröffentlicht.

Die Figuren in Dragonball haben es während der Kämpfe schon nicht leicht und dann kommt danach auch noch Oberteufel Piccolo auf den Plan.

Nach dem großen Turnier kehrt Piccolo zurück und ist seinem Ziel, der absoluten Weltherrschaft, näher denn je. Die Box enthält die Episoden 102 bis 122, die die King Piccolo Saga komplett abdecken. Außerdem erscheint im März die erste Volume des Anime-Klassikers Digimon Tamers aus dem Jahr 2000, ebenfalls in HD.

Mob Psycho 100 und Food Wars mit neuen Sammelboxen

Am meisten für die Anime-Wunschliste gibt's diesen Monat bei den Gesamtausgaben, wo ihr alle Folgen einer Anime-Staffel in einer schicken Box fürs Regal bekommt.

Da ist zum einen die Komplettbox der zweiten Staffel von Mob Psycho 100, in der Mob, der Protagonist der Serie, seine außergewöhnlichen psychischen Kräfte und seine eigene Identität in Frage stellen muss. Erschwert wird dieser langwierige Prozess durch die Organisation "Die Klaue", die immer aggressiver und rücksichtsloser gegen Mob vorgehen will.

Deutlich entspannter und lockerer geht es dagegen bei Food Wars zu. Die mittlerweile vierte Staffel des Kochanimes mit dem gewissen Etwas ist ab dem 22.03. erhältlich, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Wie schon in den vorherigen Staffeln gibt es allerlei absurde Kochduelle mit unglaublich lecker aussehenden Gerichten. Gewürzt wird das Ganze mit einer Prise Humor und orgasmischer Ekstase.

Das sind die Reaktionen zu dem köstlichen Essen in Food Wars. Ein wahrhaftiger Schmackofatz!

