Animes für 0,99€: Schaut große Hits wie Overlord und Hunter x Hunter günstig bei Amazon

Amazon Prime Video hat jetzt ein tolles Sonderangebot für alle Anime-Fans zu bieten: Falls ihr Prime-Mitglied seid, könnt ihr den Aniverse Channel drei Monate lang für nur 0,99€ monatlich statt der üblichen 6,99€ pro Monat abonnieren. Dadurch könnt ihr hunderte Serienstaffeln und auch eine Menge Filme streamen. Viele davon gibt es in Deutschland exklusiv nur bei Aniverse im Abo, alternativ könnte man sie höchstens teuer kaufen oder eventuell bei ausländischen Anbieter auf Englisch ansehen. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist noch bis zum 9. Januar gültig. Nach unseren Informationen ist es auch dann verfügbar, wenn ihr bereits früher ein ähnliches Sonderangebot des Aniverse Channels genutzt habt. Zumindest hat es bei uns funktioniert.

Was bietet Aniverse auf Amazon?

Der Aniverse Channel auf Amazon Prime Video bietet einige große Serienhits wie beispielsweise Overlord (einschließlich der neuen, vierten Staffel), Hunter x Hunter, Konosuba, The Devil is a Part-Timer oder The Irregular at Magic High School. Wer hohe künstlerische Ansprüche hat, dürfte sich zudem über Made in Abyss und Girls’ Last Tour freuen. Auch einige Klassiker sind dabei, wie beispielsweise Gintama, der berühmte Horror-Anime Higurashi no Naku Koro ni und seit kurzem Elfen Lied, das im Jahr 2004 aufgrund seiner exzessiven Gewaltdarstellung kontrovers diskutiert wurde.

Natürlich gibt es auch auch mit jeder Season neue Animes. Aus der aktuell noch laufenden Herbst-Saison sind beispielsweise interessante Newcomer wie The Eminence in Shadow und Reincarnated as a Sword mit dabei. Außerdem wurde mit dem Vampir-Anime Call of the Night der große Überraschungshit der Summer Season hinzugefügt. Welche neuen Animes Aniverse in der im Januar anlaufenden Winter Season 2023 bringen wird, steht leider noch nicht fest. Die Übersicht über das gesamte Angebot des Aniverse Channels findet ihr hier: