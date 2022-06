Apple iPad 9. Generation jetzt besonders günstig bei Mindfactory erhältlich

Apple hat mit dem iPad ein Gerät auf den Markt gebracht, das für so viele verschiedene Situationen geeignet ist. Mittlerweile macht sich in jedem Vorlesungssaal mindestens die Hälfte der Studierenden auf ihren iPads Notizen - entweder mit dem beliebten Apple Pencil oder dem Smart Keyboard. Haben manche Leute keinen Fernseher im Zimmer, zücken sie einfach ihr Tablet und schauen dort Netflix. Das und noch viel mehr kann man mit dem iPad machen - deshalb wollen wir euch jetzt eins vorstellen, das zurzeit im Angebot ist.

Ihr erhaltet das iPad der 9. Generation mit 64 GB in Silber aktuell für nur 328,99€ bei Mindfactory. Gemäß Vergleichsplattformen unterscheidet sich dieser Deal nur ganz minimal vom bisherigen Tiefstpreis, es ist also ein wirklich gutes Angebot. Abgesehen davon bekommt ihr das Tablet momentan nirgendwo günstiger. Leider liegen uns keine Angaben vor, wie lange der Deal gilt, lasst euch deshalb nicht allzu viel Zeit!

Leistungsstarkes Tablet mit A13 Bionic Chip

Allem voran bietet die 9. Generation Power. Das liegt hauptsächlich am A13 Bionic Chip, der sich in Kombination mit dem Arbeitsspeicher um alles kümmert, sowie eine schnelle und leistungsstarke Performance an den Tag legt. Egal, was ihr mit dem Tablet alles macht, jede Tätigkeit lässt sich damit problemlos meistern. Auch der Akku lässt seine Muskeln spielen und bringt euch mit einer Laufzeit von 10 Stunden entspannt durch den Tag.

Wenn ihr beispielsweise studiert, fallen im Laufe der Zeit einige Dateien an. Damit ihr diese unter ein Dach bekommt, hat das iPad einen 64 GB großen Speicher für euch parat - sofern ihr nicht noch lauter Spiele installiert, reicht das völlig aus. Darüber hinaus ist auch eine gute Internetverbindung unabdingbar: Ist euch mal in der Vorlesung langweilig und wollt ihr kurz Instagram checken, könnt ihr das dank schnellem WLAN und integriertem LTE Advanced flott machen.

In Sachen Optik überzeugt das iPad ebenfalls in hohem Maße. Das 10,2 Zoll große Retina Display lässt sämtliche Inhalte in leuchtenden und beeindruckenden Farben erstrahlen. Zudem schont die True Tone-Technologie eure Augen und passt den Bildschirm immer an die jeweiligen Lichtverhältnisse eurer Umgebung an - Netflix mitten in der Nacht ist also auch kein Problem.

Telefoniert ihr häufig mit euren Freunden via FaceTime, bietet sich das Tablet ideal dafür an: Mit dem Folgemodus und der 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera habt ihr euer Gegenüber und andersrum immer bestens im Blick. Aber nicht nur das: Mit der 8 MP Rückkamera knipst ihr auch selbst gestochen scharfe Bilder und Videos - falls eurem Handy im Urlaub mal spontan der Saft ausgehen sollte, wisst ihr, was ihr stattdessen verwenden könnt.

Die Hardware im Überblick

Displaygröße: 10,2 Zoll (25,9 cm)

10,2 Zoll (25,9 cm) Native Auflösung: 2160 x 1620 Pixel

2160 x 1620 Pixel Displaytechnologie: LED

LED Prozessor: A13 Bionic Chip

A13 Bionic Chip Festplatte: 64 GB

64 GB Betriebssystem: iPadOS 15

iPadOS 15 Gewicht: 487 Gramm