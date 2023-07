Nur noch heute: Holt euch jetzt 6 Monate gratis Apple TV+ mit eurer PS5

Nur noch heute könnt ihr euch das Gratisabo von Apple TV+ für PS4 und PS5 sichern.

Seit gut zwei Wochen könnt ihr euch erneut Apple TV+ gratis für PS4 und PS5 sichern. Habt ihr das bislang noch nicht gemacht, ist heute eure letzte Chance. Was es zu beachten gilt und welche Serien wir euch wärmstens empfehlen können, dazu jetzt mehr.

Das Wichtigste zum Probeabo für PS4/PS5 in Kürze

Dauer des Probeabos auf PS5: 6 Monate

6 Monate Dauer des Probeabos auf PS4: 3 Monate

Einschränkung auf PS4 und PS5: Während in den USA auf PS5 auch all jene teilnehmen dürfen, die bereits ein Probeabo auf den PlayStation-Konsolen abgeschlossen haben, qualifizieren sich in Deutschland diese nicht für die Aktion. Ihr könnt hier die kostenlosen sechs Monate nur ergattern, wenn ihr das Angebot noch nicht mit eurer PS5 oder PS4 verwendet habt – unabhängig davon, ob ihr Bestandskunden oder Neukunden seid und andere Probe-Abo-Aktionen bisher genutzt habt.

Wie lange ist die Aktion gültig? Die Aktion endet heute, am 31. Juli 2023.

Diese Serien auf Apple TV+ können wir euch empfehlen

Ihr seid mit Apple TV+ noch nicht vertraut und benötigt ein paar Empfehlungen? Bereits in unserer Ankündigung zum Probeabo haben wir euch Ted Lasso, Severance und Silo genauer vorgestellt:

Für die Comedy und Musical-Fans unter euch haben wir zudem noch eine weitere Empfehlung parat:

Central Park

Genre: Comedy, Muscial

Comedy, Muscial Staffeln: 3

Darum geht's: Owen Tillerman lebt mit seiner Familie im Park, der jedoch von Hotelerbin Bitsy Brandenham für den Bau einer Wohnanlage abgerissen werden soll. Das will Owen nicht einfach über sich ergehen lassen und leistet Wiederstand.

Eine Empfehlung, weil: Central Park ist eine wunderbare Zeichentrickserie, um zu entspannen und ein gutes Gefühl zu bekommen. Das liegt auch an den vielen Musical-Einlagen, von Sänger*innen aus Hamilton oder Frozen.

So holt ihr euch vor Ablauf das Probeabo von Apple TV+

Navigiert im PlayStation-Dashboard zu euren Media-Apps

Ladet Apple TV+ herunter und startet die App

Loggt euch mit eurer Apple ID ein oder erstellt eine neue

Das Probeabo wird automatisch aktiviert

Beachtet, dass ihr das Probeabo weder über den Webbrowser, noch über die PlayStation-App sichern könnt. Die kostenlosen Monate von Apple TV+ könnt ihr euch nur über eure PS4 oder PS5 sichern.

Ihr habt noch weitere Empfehlungen für Apple TV+, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare!