Apple TV+ gratis für PS5 und PS4 - sogar, wenn ihr bereits ein kostenloses Abo hattet

Serien wie Ted Lasso und Silo könnt ihr euch jetzt gratis auf PS4 und PS5 anschauen.

Bereits im vergangenen Jahr konnten alle mit einer PS4 oder PS5 ein kostenloses Probeabo von Apple TV+ abschließen. Jetzt ist die Aktion zurück und das Gute daran: Ihr könnt auf PS5 teilnehmen, egal ob ihr den Streamingdienst für Serien und Filme zum ersten Mal ausprobieren wollt oder bereits ein Gratis-Abo abgeschlossen hattet.

Das Wichtigste zum Probeabo für PS4/PS5 in Kürze

Dauer des Probeabos auf PS5: 6 Monate

6 Monate Dauer des Probeabos auf PS4: 3 Monate

Einschränkung auf PS4: Während auf PS5 auch all jene teilnehmen dürfen, die bereits ein Probeabo abgeschlossen haben oder Bestandskunden sind, qualifizieren sich auf PS4 nur Neukunden.

Wie lange ist die Aktion gültig? Bis zum 31. Juli 2023.

So holt ihr euch das Probeabo von Apple TV+

Navigiert im PlayStation-Dashboard zu euren Media-Apps

Ladet Apple TV+ herunter und startet die App

Loggt euch mit eurer Apple ID ein oder erstellt eine neue

Das Probeabo wird automatisch aktiviert

Beachtet, dass ihr das Probeabo ausschließlich über eure PS4 oder PS5 aktivieren könnt, nicht jedoch über den Webbrowser oder via PlayStation-App.

Diese Serien auf Apple TV+ können wir euch empfehlen

Falls ihr noch nie mit Apple TV+ in Berührung gekommen seid und eine paar Empfehlungen braucht, können wir euch folgende Serien ans Herz legen:

Ted Lasso

Genre: Sport, Comedy, Drama

Sport, Comedy, Drama Staffeln: 3 (mit 34 Folgen)

3 (mit 34 Folgen) Folgenlänge: 30-60 Minuten

Darum geht's: Ted ist eigentlich College-Football-Trainer aus Kansas, bekommt jedoch aus heiterem Himmel ein lukratives Jobangebot beim englischen Premier League-Club AFC Richmond, das er nicht ausschlagen kann. Schnell wird klar, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen und Ted mit seiner lockeren und oft flapsigen Art wie ein Fremdkörper im ernsten Profifußball wirkt.

Eine Empfehlung, weil: Ted Lasso ist eine echt Wohlfühl-Serie, die einem sehr häufig ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber auch nicht vor ernsten Momenten zurückschreckt.

Severance

Genre: Mystery, Comedy

Mystery, Comedy Staffeln: 1 (mit 9 Folgen)

1 (mit 9 Folgen) Folgenlänge: 40-57 Minuten

Darum geht's: In Severance wird die Persönlichkeit der Angestellten einer mysteriösen Tech-Firma durch einen chirurgischen Eingriff gespalten. So weiß das private Ich nicht, was das arbeitende Ich im sogenannten Severance-Programm tagsüber treibt.

Eine Empfehlung, weil: Ihr bekommt hier Mystery pur und wollt immer wissen, was hinter dem geheimen Severance-Programm steckt, dessen Sinnhaftigkeit noch nicht einmal die Angestellten selbst verstehen. Die Serie kommt zudem mit einem humorvollen Unterton daher, welcher perfekt zur speziellen, nahezu klinisch sauberen Optik der Serie passt.

Silo

Genre: Science-Fiction, Drama

Science-Fiction, Drama Staffeln: 1 (mit 10 Folgen)

1 (mit 10 Folgen) Folgenlänge: 45-62 Minuten

Darum geht's: Silo zeigt eine Dystopie, in der die Erdoberfläche unbewohnbar ist und die letzten 10.000 Menschen in einem 144 Stockwerke tiefen Silo unter der Erde leben. Einem Silo, von dem niemand mehr weiß wann und wie es errichtet wurde.

Eine Empfehlung, weil: Laut Moviepilot-Kollege Max Wieseler ist Silo "eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres", die mit fantastischen Schauwerten daherkommt und mit einem hochspannenden wie beklemmenden Worldbuilding voll überzeugt.

Die besten Filme und Dokus auf Apple TV+

Wollt ihr Empfehlungen zu guten Filmen und Dokus, schaut gerne bei den Kolleg*innen von Moviepilot vorbei. Hier findet ihr die besten Filme auf Apple TV+ und hier die besten Dokumentarfilme bei Apple TV+.

Das kostet Apple TV Plus

Ist euer Probeabo abgelaufen, kostet der Streamingdienst seit Oktober 2022 6,99 Euro im Monat (zuvor 4,99 Euro). Eine Kündigung ist jederzeit möglich. Dabei könnt ihr euer Abo mit bis zu sechs Familienmitgliedern teilen, eine Apple ID vorausgesetzt.

Welche Serien, Filme und Dokus könnt ihr auf Apple TV+ empfehlen? Schreibt uns eure Highlights gerne in die Kommentare.