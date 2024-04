Armored Core 6 zum Bestpreis für PS4 & PS5: Günstiger war der Mech-Shooter der Dark Souls-Macher noch nie!

Das von From Software stammende Armored Core 6 bietet ein rund 30 Stunden langes Action-Feuerwerk mit Mechs.

Bei Amazon könnt ihr gerade das erst 2023 erschienene Armored Core 6: Fires of Rubicon zum Top-Preis im Angebot abstauben. Für die Launch Edition der PS4-Version, die ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version und zudem einige physische Extras enthält, bezahlt ihr jetzt nur noch 27,99€ (UVP: 59,99€). Günstiger gab es das Spiel laut Vergleichsplattformen noch nie. Hier geht’s zum Deal:

Die Sache hat nur einen Haken: Da Amazon Armored Core 6 anscheinend derzeit nicht auf Lager hat, kann die Lieferung etwas dauern. Nach derzeitigem Stand könnt frühestens ab dem 17. April mit dem Spiel rechnen. Wie lange der Deal noch gilt, verrät Amazon übrigens nicht. Der Preis könnte sich also jederzeit ändern.

Was bietet die Armored Core 6 Launch Edition?

Mit der Launch Edition von Armored Core 6 bekommt ihr einige Extras gratis dazu.

Mit der Launch Edition bekommt ihr Armored Core 6: Fires of Rubicon in einem Pappschuber geliefert, der neben dem Spiel selbst auch einige Extras enthält. Mit dabei sind ein schickes Poster mit dem Cover-Motiv sowie verschiedene Art Cards und Sticker.

Was ist Armored Core 6 überhaupt?

Mit Armored Core 6 hat das berühmte Studio From Software, von dem Spiele wie Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring stammen, im letzten Jahr einer seiner älteren, noch vor dem großen Erfolg entstandenen Reihen eine Fortsetzung spendiert. Es handelt sich dabei um einen Third-Person-Shooter mit Mechs, der euch in eine düstere, dystopische Zukunft schickt.

19:27 Armored Core 6 - Unser Testvideo zum neuen Action-Feuerwerk von From Software

Vom Gameplay der Souls-Spiele ist Armored Core 6 relativ weit weg, obwohl ihr hier ebenfalls viele fordernde und spektakuläre Bosskämpfe bekommt. Die Level sind aber vergleichsweise linear und kurz, länger als 20 Minuten braucht ihr selten für eine Mission. In dieser Zeit feuert ihr sowohl am Boden als auch in der Luft mit Raketenwerfern, Lasern und vielen anderen Waffen ein wahres Action-Feuerwerk ab.

Zwischen den Missionen habt ihr die Gelegenheit, euren Mech mit neuen Waffen und Ausrüstungsteilen zu verbessern oder umzurüsten und so mit ganz verschiedenen Spielweisen zu experimentieren. Das ist bei manchen Aufträgen auch nötig, da die Gegner spezifische Stärken und Schwächen haben. Insgesamt könnt ihr mit einer Spielzeit von rund 30 Stunden rechnen.

Weitere günstige Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer großen GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: