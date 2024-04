Arsenal - Bayern im Stream: Hier findet ihr die Live-Übertragung des Champions League Viertelfinales

Das Champions League Viertelfinalspiel zwischen Arsenal und dem FC Bayern könnt ihr nur bei Amazon Prime Video live sehen.

Für den FC Bayern München ist die Saison bislang ziemlich düster verlaufen, aber eine Chance auf einen Titel bleibt noch, nämlich in der Champions League. Dazu müssen sich die Bayern jedoch erst mal im Viertelfinale gegen den Premier League-Spitzenreiter FC Arsenal durchsetzen. Das Hinspiel wird heute Abend live und exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. Dieser Link bringt euch direkt zum Stream:

Der Stream ist im Abo von Amazon Prime enthalten und somit für Mitglieder kostenlos. Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Amazon beginnt aber schon um 20 Uhr. Im Anschluss an das Match könnt ihr euch bei Prime Video auch noch die Highlights der parallel stattfindenden Partie zwischen Real Madrid und Manchester City ansehen.

Champions League bei Amazon Prime Video: So geht’s weiter

Amazon Prime Video zeigt auch Dortmund gegen Atletico nächste Woche sowie zwei Halbfinalspiele live.

Wie schon in den letzten Jahren hat sich Amazon Prime Video auch in diesem Jahr wieder die exklusiven Übertragungsrechte an ausgewählten Dienstagsspielen der UEFA Champions League gesichert, und zwar bis zum Halbfinale. So könnt ihr auch das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid am 16. April nur bei Amazon sehen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Jetzt Amazon Prime kostenlos testen und auch das Halbfinale sehen!

Ihr habt Amazon Prime noch gar nicht abonniert, wollt aber trotzdem heute Abend Champions League schauen? Kein Problem: Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Dadurch könnt ihr also nicht nur das Spiel der Bayern heute und die Partie des BVB nächste Woche, sondern auch noch die Halbfinal-Spiele am 30. April und am 7. Mai sehen.

Außerdem könnt ihr mit der Testmitgliedschaft natürlich noch die zahlreichen weiteren Vorteile von Amazon Prime nutzen. Zu diesen gehören beispielsweise Zugriff auf tausende Filme und Serienstaffeln bei Prime Video, monatliche Gratis-Spiele bei Prime Gaming sowie kostenloser Premiumversand. Hier findet ihr alle weiteren wichtigen Infos:

