Das ist das seltenste Pokémon, das Ash jemals gefangen hat

Ash ist sehr stolz darauf, wie weit er gekommen ist. (Bild: © The Pokémon Company)

Ash Ketchum hat auf seinen Reisen viele verschiedene Pokémon getroffen; von "normalen" bis hin zu göttlichen und sogar weltfremden. Auch legendäre und mysteriöse Taschenmonster sind ihm öfter über den Weg gelaufen.

Da Ash den Wesen gegenüber sehr respektvoll ist, besonders was die legendären und mysteriösen angeht, kommt es selten vor, dass er diese fängt. Nichtsdestotrotz besitzt Ash einige seltene Pokémon und das seltenste wird euch überraschen.

Mehr als nur irgendein Shiny

Viele Fans bezeichnen das mysteriöse Meltan als Ashs seltensten Fang. Das scheint erst mal Sinn zu ergeben, ist aber nicht ganz richtig. Das seltenste Monster hat Ash bereits zu seiner Zeit in Johto gefangen: ein Noctuh.

In Serienfolge 156 namens “Schlauer als ein Noctuh” trifft Ash zum ersten Mal auf ein seltenes Taschenmonster. Wie der Titel der Folge schon vermuten lässt, ist es ein Shiny Noctuh.

Ein kleines Shiny Noctuh neben einem normalen Noctuh. (Bild: © The Pokémon Company)

Dieses Pokémon stellt sich als überaus schlau heraus. Ash ist es nur möglich, es zu fangen, nachdem Pikachu seine Augen geschlossen hat, um seiner Hypnose auszuweichen und es letzten Endes zu besiegen.

Shinys sind sehr seltene Kreaturen, die sich durch Mutationen äußerlich mal mehr, mal weniger von ihrer Art abheben. Wie das Verhältnis zwischen Shinys und "normalen" Pokémon in der Serie genau aussieht, weiß niemand genau, auch wenn es ein paar komplizierte Hochrechnungen gibt. Wir können jedoch aus Erfahrung sagen, dass sie nicht oft auftreten.

Noch dazu kommt im Fall des Noctuhs, dass er viel kleiner ist als alle anderen seiner Spezies. In den Spiele-Editionen Karmesin und Purpur wurden erstmals Größenunterschiede innerhalb von Pokémonarten hinzugefügt und sehr kleine Wesen gelten als besonders schwer zu fangen. Dadurch, dass Ashs Shiny Eulenfreund ein kleiner Vertreter seiner Art ist, ist er also noch ein ganzes Stück besonderer und seltener.

Das Tiny Shiny befindet sich derzeit bei Professor Eich, wie viele andere von Ashs Monster-Begleitern und ist aufgrund der Art und Größe das seltenste Pokémon, das der beliebte Trainer jemals gefangen hat.

Noch ein seltener Fang von Ash

Das Meltan von Ash entwickelte sich zu einem Melmetal. (Bild: © The Pokémon Company)

Ein anderes sehr seltenes – wenn auch nicht das allerseltenste – Wesen von Ash ist Melmetal. Es ist die Weiterentwicklung von Meltan und fällt in die Kategorie der mysteriösen Pokémon. Da es sich weiterentwickelt hat, ist es ebenfalls sehr rar. In der Serie gab es bis jetzt kein anderes Melmetal zu sehen.

Ash behielt Melmetal jedoch nicht sehr lange und ließ es nach seinem Sieg in der Meisterschaft in Alola zurück. Es ist in guter Obhut bei Professor Kukui mit all seinen anderen alolischen Taschenmonster. Ash ließ es zurück, um sich auf den Weg nach Pallet Town zu machen.

Welches seltene Pokémon ist euer Favorit?