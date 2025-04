One Piece: In 3 Tagen kehrt der Anime mit der Egghead-Arc zurück und um diese Uhrzeit könnt ihr die Serie bei diesen Streamingdiensten weiterschauen

One Piece setzt die Egghead-Arc fort und gibt euch eine Sepcial-Folge zum Nachholen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Es ist endlich April und der One Piece-Anime kehrt offiziell wieder zurück! In drei Tagen erscheint schon die erste neue Episode, in der die Strohhüte ihr Abenteuer auf der Egghead-Insel fortsetzen.

Wir fassen euch noch einmal ganz genau zusammen an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und bei welchem Streaminganbieter ihr die neuen One Piece-Episoden anschauen könnt.

Releasetag und Uhrzeit – Wann werden die neuen Episoden von One Piece ausgestrahlt?

Releasetag: 6. April 2025

6. April 2025 Uhrzeit: vermutlich ab 15:15 Uhr deutscher Zeit

vermutlich ab 15:15 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll und ADN

Crunchyroll und ADN Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Der Anime zu One Piece hat in Japan die Sendezeit gewechselt und läuft nun aktuell im späten Abendprogramm von FujiTV.

Da die japanischen Folgen ab dem Zeitpunkt der Rückkehr jeden Sonntag um 23:15 Uhr bei FujiTV ausgestrahlt werden, werden die Sendezeiten in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls angepasst.

Am Semi-Simulcast wird sich demnach nicht viel ändern, da die One Piece-Folgen aktuell bereits jeden Sonntag ausgestrahlt werden. Neue Episodenerscheinen nach der Anpassungen höchstwahrscheinlich ab 15:15 Uhr deutscher Zeit auf Crunchyroll und ADN.

Auf Netflix wird die neue Folge erst am 12. April 2025 erscheinen.

Sollte sich die deutsche Uhrzeit der Ausstrahlungen ändern, passen wir den Artikel natürlich für euch an.

Toei Animation veröffentlicht einen neuen Trailer zur One Piece-Egghead-Arc als Vorgeschmack

Um die Rückkehr des Animes spannend zu halten, veröffentlichte Toei Animation auf den YouTube-Kanälen mehrerer Streaminganbieter einen Teaser-Trailer der Egghead-Arc Part 2. Den neuen Trailer des One Piece-Animes könnt ihr hier anschauen:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Autoplay

Special-Folgen zur Feier der offiziellen Rückkehr des Animes

Nach der langen Pause könnte es natürlich vorkommen, dass einige Fans nicht mehr so genau wissen, was eigentlich bisher in der Egghead-Arc von One Piece passiert ist. Um Fans richtig abzuholen, wird am 5. April 2025 um 21 Uhr japanischer Zeit ein 83-minütiges Special auf den japanischen Sender FujiTV gezeigt.

Es kann also sein, dass die Streaminganbieter Crunchyroll und ADN ebenfalls das Special streamen werden. Leider ist aktuell nicht bekannt, ob das wirklich der Fall sein und zu welcher deutschen Uhrzeit das stattfinden wird.

Das Special ist ein Recap der aktuellen Ereignisse der Egghead-Arc von One Piece, bevor dann die Arc mit dem Release der neuen One Piece-Episode 1123 fortgesetzt wird.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung der Egghead-Arc in One Piece und welche Animes habt ihr als Überbrückung der langen Pause angeschaut?