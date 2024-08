Assassin’s Creed Shadows im Angebot: Open-World-Spiel für PS5 schon jetzt günstiger sichern!

Assassin's Creed Shadows könnt ihr schon jetzt für PS5 und Xbox Series X günstiger bekommen, wenn ihr im richtigen Shop vorbestellt.

Der Release von Assassin’s Creed Shadows ist zwar erst am 15. November, trotzdem könnt ihr euch das Open-World-Spiel schon jetzt günstiger sichern, und zwar sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X. Auf beide Versionen gibt es jetzt bei Coolblue knapp 11€ Rabatt im Vergleich zum UVP, und das bei kostenlosem Versand. Laut Vergleichsplattformen kommt ihr bislang nirgendwo sonst so günstig weg.

Die meisten anderen Shops halten sich aktuell noch an den UVP von 79,99€. Allerdings bekommt ihr bei manchen großen Händlern wie Amazon und MediaMarkt zu diesem Preis noch einige Extras. Bei MediaMarkt wird euch kostenlos ein exklusives Steelbook mitgeliefert, bei Amazon bekommt ihr eine exklusive Limited Edition mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen:

Assassin’s Creed Shadows vorbestellen und Bonus-Mission sichern

Bestellt ihr Assassin's Creed Shadows vor, bekommt ihr eine Bonus-Quest.

Unabhängig davon, bei welchem Shop ihr vorbestellt, bekommt ihr einen Preorder-Bonus. Dieser besteht in einer zusätzlichen Quest namens „Ein Hundeleben“. Geht man vom Artwork zu der Quest aus, ist der Titel wohl wörtlich gemeint und ein Hund der Mittelpunkt der Mission. Viel mehr ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Was ist Assassin’s Creed Shadows überhaupt?

Mit Assassin’s Creed Shadows kommt im November das nächste große Spiel der berühmten Reihe, das im Vergleich zu Assassin’s Creed Mirage aus 2023 wieder deutlich umfangreicher werden soll. Zum ersten Mal werdet ihr dabei ins feudale Japan geschickt, und zwar ins 16. Jahrhundert, als das Land von Bürgerkriegen zerrüttet ist.

1:58 Assassin's Creed Shadows zeigt erstes Gameplay

Zum ersten Mal seit Assassin’s Creed Syndicate soll es wieder zwei Hauptfiguren geben, zwischen denen ihr hin und her wechselt, nämlich den starken Samurai Yasuke und die leichtfüßige und geschickte Attentäterin Naoe. Beide bringen völlig unterschiedliche Fähigkeiten mit und erlauben so ganz verschiedene Spielweise von still und heimlich bis zum brachialen Frontalangriff.

Neben einer hübschen, historischen Spielwelt und dem vertrauten Open-World-Gameplay soll Assassin’s Creed Shadows auch ein Aufbau-Element bieten: Nicht nur könnt ihr euer eigenes Spionagenetzwerk schaffen, für das ihr im Spielverlauf weitere Mitglieder anwerbt. Ihr bekommt auch ein ausbaubares Versteck, in dem ihr neue Rekruten ausbilden könnt.

Weitere günstige Sonderangebote und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: