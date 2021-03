Bei Cyberport gibt es die PS4-Version des Open-World-Hits Assassin's Creed Valhalla gerade für 34,90 Euro statt 69,99 Euro und somit für knapp die Hälfte im Angebot. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den bislang günstigsten Preis für das im letzten November erschienene Spiel aus dem Hause Ubisoft. Die PS4-Version lässt sich kostenlos auf die verbesserte PS5-Fassung upgraden.

Da Assassin's Creed Valhalla erst ab 18 Jahren freigegeben ist, fallen allerdings recht hohe Versandkosten von 4,99 Euro an. Falls ihr eine Cyberport-Filiale in eurer Nähe habt, könnt ihr das Spiel aber dorthin liefern lassen und es dann ohne zusätzliche Kosten selbst abholen.

Wie gut ist Assassin's Creed Valhalla?

Mit Assassin's Creed Valhalla verschlägt es die berühmte Open-World-Reihe ins Wikinger-Szenario. Die ersten Spielstunden verbringen wir in Norwegen, danach machen wir uns daran, in England ein neues Reich auszubauen. Unsere Tester zeigten sich zum Release nicht begeistert von Valhalla. Sie kritisierten unter anderem eine lahme Hauptstory, einige unausgereifte Spielelemente und die zahlreichen Bugs, die inzwischen aber zumindest teilweise behoben wurden.

Insgesamt fielen die Reaktionen auf das neue Assassin's Creed jedoch deutlich positiver aus, der Kritiker-Wertungsschnitt auf OpenCritic liegt bei 84 Punkten. Gelobt wurden unter anderem die gelungene Wikinger-Atmosphäre und neue Gameplay-Ideen wie die Überfälle, bei denen wir Ressourcen für den Aufbau unserer Siedlungen erbeuten können. Auch Fans der Reihe scheinen Valhalla größtenteils positiv zu sehen.

The Last of Us 2 für 22 Euro

Auch The Last of Us Part 2 gibt es bei Cyberport gerade im Angebot, den PS4-Hit könnt ihr für 22 Euro bekommen. Wie im Fall von Assassin's Creed Valhalla müsst ihr allerdings 4,99 Euro Versandkosten bezahlen, sofern ihr das ab 18 freigegebene Actionspiel nicht selbst in einem der Shops abholt.

