Assassin's Creed Valhalla im Test: Schmerzhaft wie eine Axt im Kopf

Auf unserer Reise durch Assassin's Creed Valhalla begegnen wir einem Mann mit einer Axt im Kopf. Er sitzt inmitten einer wunderschönen Ruine, genießt die Sonne nach einer kräftezehrenden Schlacht und klagt über leichte Kopfschmerzen. Er hat keine Ahnung, dass er eine Axt in seinem Kopf stecken hat. Es liegt an uns, ihm diese unbequeme Wahrheit entweder mitzuteilen oder so zu tun als wäre alles in Ordnung.

Über Assassin's Creed Valhalla zu schreiben, fühlt sich ein wenig an wie diese Axt im Kopf: ein bisschen schmerzhaft und voller unbequemer Wahrheiten. Denn anstatt uns wie üblich bei einer Fortsetzung einfach nur zu fragen, ob Valhalla es schafft, seine Vorgänger zu überflügeln oder doch nur "Odyssey mit Wikingern" ist, fragen wir uns stattdessen: Wie konnte alles nur so furchtbar schiefgehen?

Wikinger-Abenteuer in Episodenform

Dabei fing alles vielversprechend an. Nachdem Assassin's Creed uns zuletzt nach Ägypten und Griechenland geschickt hat, geht es in Valhalla in den hohen Norden. Dort werden wir zu Eivor, einer nordischen Kriegerin (oder wahlweise einem Krieger), die zu Beginn des Spiels in schlechtester Serientradition ihre Familie verliert und auf Rache sinnt. Diese bekommt sie 15 Jahre später und prompt spielt ihre tragische Vergangenheit keine Rolle mehr. Daher kann sich Eivor ohne lange zu fackeln ihrem Ziehbruder Sigurd auf seiner Reise nach England anschließen, damit er dort seinen Größenwahn ausleben kann.

Dort angekommen, wird die Story von Assassin's Creed Valhalla episodisch-linear erzählt. Um in Britannien nicht nur Fuß zu fassen, sondern uns auch einen Namen zu machen, müssen wir die Herrscher verschiedener Gebiete davon überzeugen, sich mit uns zu verbünden. Über die Bündniskarte in unserer brandneuen Siedlung planen wir, welches der nach und nach freigeschalteten Areale wir uns wann vorknöpfen. In der Regel dürfen wir uns dabei zwischen zwei oder drei dieser Provinzen entscheiden, die Reihenfolge legen wir selbst fest.

Während die Grundidee der episodenhaften Erzählung durchaus spannend ist, zerreißt sie in der Realität das Pacing der Geschichte, die so über weite Strecken völlig unbedeutend bleibt und nie auch nur einen Funken emotionale Tiefe entwickelt. Letztlich sind nur Anfang und Ende wirklich relevant, der Weg dahin bleibt belanglos - sowohl was die Story angeht als auch das Quest-Design.

Monotonie begraben unter Backtracking

Um uns die Gunst der Krieger*innen und König*innen zu sichern, müssen wir ihnen immer zuerst einen Gefallen tun. So verhelfen wir einem Paar zur Hochzeit, einem anderen zur Trennung oder stürzen alte Monarchen, um neuen auf den Thron zu verhelfen.

Was im ersten Moment vielleicht abwechslungsreich klingt, verläuft im Kern allerdings immer gleich: Wir reisen mehrmals quer über die Karte von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C und zurück zu Punkt B und wieder zu C und dann doch wieder zu A, tun x Leuten mal mehr und mal weniger bedeutungslose Gefallen, meucheln vor uns hin oder kämpfen in einer Massenschlacht nach der anderen. Was zu Beginn durchaus Spaß macht, wird bald zu einem ermüdenden Grind der immer gleichen Aufgaben, begraben unter viel Backtracking.

Das ist an und für sich durchaus nicht ungewöhnlich für ein Spiel dieser Größenordnung. Längen gibt es in fast jedem Open World-Spiel, sowohl spielerisch als auch erzählerisch. Allerdings müssen es die einzelnen Elemente dennoch schaffen, einander auszugleichen, um Längen hinwegzutrösten und Spieler zu motivieren.

Wenn die Story schwächelt, braucht es spannende Charaktere. Wenn die Charaktere langweilig sind, braucht es motivierendes Gameplay. Wenn das Gameplay abstumpft, muss die Story packend sein.

Valhalla gelingt es nicht, irgendetwas davon gut genug zu machen, um über seine offensichtlichen Schwächen hinwegzutrösten.

Wikinger, aber in langweilig

Eines der Hauptprobleme ist, dass niemals ein Gefühl von Dringlichkeit oder Bedrohung entsteht. Keine Storyline oder Schlacht schafft es, Adrenalin durch unsere Adern zu pumpen oder uns mitfiebern zu lassen. Es gibt kaum einen Kampf, bei dem wir uns dabei erwischen, wie wir an den Rand unserer Couch rutschen, um uns besser konzentrieren zu können. Kein einziger Charakter weckt unser Interesse für sein oder ihr Schicksal.

Technik-Check: Die Performance von Valhalla:



Wir haben Assassin's Creed Valhalla sowohl auf einer PS4 als auch auf der Xbox Series X getestet. Auf Microsofts Next-Gen-Konsole lässt sich kaum etwas an der Performance von Valhalla bemängeln, das Spiel läuft flüssig in 4K bei 60fps, Popups oder nachladende Texturen gibt es sogut wie nie und selbst Massenschlachten sind kein Problem.



Anders sieht es auf der PS4 aus. Zwar läuft Valhalla größtenteils flüssig, dennoch gab es gelegentliche Ruckler in Cutscenes. Das größte Problem waren Popups: Ständig luden Felsen und Büsche oder gar Häuser in Siedlungen nach. Hinzu kam starkes Tearing.



Freezes, Abstürze, Glitches & Bugs:



Während unseres Tests suchten uns jede Menge Probleme in Assassin's Creed Valhalla ein. Das begann mit kleinen Glitches wie einem Wolf, der plötzlich zum Pferd wurde, und setzte sich mit durch den Boden schwimmenden Vögel oder schreienden NPCs fort, die plötzlich im Hintergrund durch Cutscenes rannten. Während das an einigen Punkten fast noch witzig war, verging uns das Lachen bei den Abstürzen, der problematischen KI und den Quests, die sich nicht beenden ließen. Hiervon waren gerade Raubzüge mehrmals betroffen. Auch die Musik war fehlerhaft. So hatten wir über lange Strecken entweder gar keine Musik oder plötzlich hektische Kampfmusik während wir eigentlich nur mutterseelenallein über eine Wiese laufen wollten.



Während unserer Testzeit gab es zwar einen Patch, allerdings sind noch immer nicht alle Probleme gefixt und gerade die KI-Aussetzer kratzen hart am Spielspaß. Daher gibt es eine Abwertung von 7 Punkten bis diese Probleme aus der Welt geschafft sind.

Sie alle sind leere Hüllen, uns ständig in langatmigen Begleitsequenzen zuquatschende Informationsvehikel für die nächste Massenkeilerei, statt Elemente einer lebendigen, atmenden Welt. Jedes Schicksal, jeder Verrat wirkt belanglos und lange vorhersehbar, jeder Konflikt erzwungen und überflüssig. Dass uns der Krieger betrügen wird, den wir erstmals treffen, als er gerade jemanden foltert, ist ebensowenig überraschend, wie dass ein Neider uns irgendwann des Verrats bezichtigt.

Kaum ein Charakter ist sympathisch oder auch nur erinnerungswürdig. Das trifft sowohl auf Freunde als auch auf Feinde zu. Egal, ob es sich dabei um den jungen Assassinen Haytham handelt, der es sich in unserer Siedlung gemütlich gemacht hat, oder Kjötvi der Grausame, der für das Ende von Eivors Eltern verantwortlich ist, sie alle bleiben blass. Gerade im Vergleich zu Odyssey sind die flachen Charaktere mitsamt ihrer flachen Geschichten eine echte Enttäuschung.

Immerhin wurde das spannende Kultisten- und Söldnersystem aus dem Vorgänger wieder übernommen und geschickt ins Spiel verwoben. Anstatt mit Kultisten schlagen wir uns jetzt aber mit einer Verschwörung des "Ordens der Ältesten" (einer Art Vorläufer des Templer-Ordens) herum, auf den uns zwei befreundete Assassinen - Verzeihung, ich meine "Verborgene" - aufmerksam machen. Und hier finden wir endlich die ein oder andere spannende Überraschung, die sogar ab und an noch den/die Detektiv*in in uns fordert. Oder den/die Meuchelmörder*in. Assassin's Creed macht am meisten Spaß, wenn es um Assassinen und Templer geht - wer hätte das gedacht?

Ob die Eiferer - das Valhalla-Äquivalent der Odyssey-Söldner - uns das Leben schwer machen, dürfen wir uns selbst aussuchen. Anders als in Odyssey gibt es kein Wanted-System, sondern lediglich ein Kopfgeld, vor dem uns ein Charakter warnt, wenn wir sein Leben verschonen. Wir haben dann die Wahl, ob wir diese Extra-Herausforderung wollen oder nicht. Wer lieber jagen möchte, anstatt gejagt zu werden, muss nur eine Schriftrolle auf einem Berg verbrennen und die hochstufigen Kämpfer, die unsere Spur aufnehmen, machen keine Probleme. Außer wir suchen sie selbst auf, versteht sich.



Siedlungsbau & Raids:



Eine der großen Neuerungen von Assassin's Creed Valhalla ist die Siedlung, die wir ausbauen können. Um die Ressourcen dafür zu bekommen, müssen wir Raids durchführen, um Gebäude upgraden zu können. Kosmetische Veränderungen können wir unter anderem bei Händlern in der Welt bekommen.



Raids sind eine Art Massenschlacht, bei der wir zusammen mit einer Gruppe Krieger unseres Clans Orte wie Klöster überfallen und ausrauben. Um einen Raid erfolgreich zu beenden, müssen wir alle Gegner töten und anschließend strategisch platzierte Truhen öffnen, um die benötigten Ressourcen zu erhalten.



Der Großteil des Siedlungsausbaus ist vollkommen optional. Bestimmte Gebäude wie Gunnars Schmiede, das Bruderschaftshaus der Verborgenen oder die Hütte der Seherin werden allerdings benötigt, um unsere Ausrüstung verbessern zu können und neue Quests, Beziehungen oder sogar Gebiete freizuschalten. Das Raiden wird aufgrund der Kampfdichte in Valhalla schnell monoton, allerdings lohnt sich der Grind für die Inhalte, zu denen er letztlich führt.

Wenn Rennen mehr Spaß macht als Kämpfen

Wie es sich für ein Spiel mit Wikingern gehört, dreht sich ein Großteil von Valhalla um Kämpfe. Und das ist - anders als wir es erwartet hätten - keine gute Sache. Denn um es kurz zu machen: Kämpfen in Valhalla macht keinen Spaß.

Das System will uns vorgaukeln, dass wir Taktik und Finesse benötigen, um Gegner zu besiegen, indem wir Blocken oder Schwachpunkte nutzen. Die Wahrheit ist allerdings, dass die extrem dumme KI in den meisten Fällen keinerlei Herausforderung bietet, egal welche Klasse gerade vor uns steht. Wer sich nicht extrem dämlich mit einem Bogen anstellt, macht mit fast jedem Feind innerhalb von Sekunden kurzen Prozess.

Besonders auffällig wird das in den vollkommen überbeanspruchten Massenschlachten, von denen es in jedem Gebiet mehrere gibt. Diese chaotischen Keilereien spielen sich im Kern fast immer gleich: Zusammen mit einem Haufen NPCs stürmen wir ein Lager/eine Burg/ein Dorf/irgendetwas anderes, was man stürmen kann, und metzeln uns dabei durch einen Haufen Gegner. Das Geschnetzel wird durch ein bis drei Tore/Hängebrücken unterbrochen, die erst beseitigt/heruntergelassen werden müssen, damit es weitergehen kann. Nach dem Tor/der Hängebrücke wird dann weiter gekloppt bis das nächste Tor/die nächste Hängebrücke kommt oder wir - endlich, endlich, endlich - das Ende erreicht haben. Dort wartet dann gerne mal ein besonders gut gepanzerter Bossgegner, der sich allerdings nie nach einem solchen anfühlt und uns oft eher Geduld als Skill abverlangt.

Die Massenschlachten sind im Großen und Ganzen Augenwischerei ohne Tiefe, in denen nie ein Gefühl von Gefahr oder Anspannung aufkommen will. Das zeigt sich vor allem darin, dass man theoretisch nicht einmal kämpfen muss. Mehr als einmal haben wir das ganze Kampfgeschehen um uns herum ignoriert und einfach nur die Tore geöffnet, um dann zum Ende durchzulaufen - manchmal ohne einen einzigen Kill.

Was selbstverständlich absolut kontraproduktiv für den Spielspaß klingt, war letztlich ein Akt der Verzweiflung, geboren aus dem dringenden Wunsch, nicht zum siebzehnten Mal denselben Kampf zu kämpfen, der schon beim zweiten Mal keinen Spaß mehr gemacht hat.



Optionale Bosskämpfe:



Eines der besten neuen Features sind die optionalen Bosse, die wir in der Open World finden können. Sie gehören zu den größten Herausforderungen in Valhalla und erinnern nicht von ungefähr an die Walküren in God of War, auch wenn diese Gegner in Assassin's Creed um einiges abwechslungsreicher sind.



Da sie mit besonderen Fähigkeiten daherkommen, müssen wir tatsächlich taktisch vorgehen. Während wir die flinke Kriegerin Cordelia dank ihrer Blitzangriffe lieber aus der Ferne mit Pfeilen bearbeiten, zwingt uns der langsame, aber starke Fischer Thor mit seinen Speeren oft zum Blocken.



Einziger Wermutstropfen: Da sich diese Bosse in der Open World verstecken, ist es sehr leicht, sie zu übersehen oder gar nicht erst über sie zu stolpern. Wir sind der ersten von ihnen, Cordelia, erst nach über 40 Stunden im Spiel begegnet, nachdem wir uns aktiv auf die Suche gemacht haben. In einer so großen Welt wie der von Valhalla kann das natürlich auch ein unglücklicher Zufall gewesen sein.

Zwischen Stealth und Leichenbergen

Einer der wenigen Lichtblicke ist es, wenn es vor einer Schlacht die Option gibt, die spätere Belagerung bereits zuvor durch gezielte Infiltration zu beeinflussen. In solchen Momenten fühlt sich Assassin's Creed dann endlich etwas taktisch, endlich nach Assassin's Creed an. Wenn wir von Deckung zu Deckung schleichen, um die Menge der Feinde auszudünnen oder ihre Verteidigungsgeschütze für die kommende Belagerung zu manipulieren, fühlt sich das immerhin befriedigend an.

Stealth und natürlich allem voran die Option, endlich wieder aus dem Schatten heraus mit der (diesmal eher sichtbaren als) verborgenen Klinge One-Hit-Kills machen zu können, ist eines der wenigen Kampf-Highlights von Assassin's Creed. Aber auch die Freude über Stealth wird durch das sprunghafte Verhalten der KI getrübt. Es ist nie nachvollziehbar, wann und warum wir entdeckt wurden. Manchmal sieht uns eine Wache, die mit dem Rücken zu uns steht, mal können wir relativ offen dastehen und einen Gegner nach dem anderen mit unserem Bogen fällen, bis sich die Leichen stapeln.

Am meisten Spaß macht es in Assassin's Creed, die meisten Kämpfe zu vermeiden. Keine gute Nachricht für ein Abenteuer, das Massenkeilereien im Wikinger-Stil in seinen Mittelpunkt stellt.

Fähigkeiten vs. Fertigkeiten

Ähnlich wie auch die episodenhafte Story wirkt das neue Skillsystem zerfasert, was vor allem an der neuen Aufteilung zwischen Fertigkeiten und Fähigkeiten liegt.

Unter Fertigkeiten versteht Valhalla einen verzweigten Skill Tree, den wir nach und nach freischalten. Hier verbessern wir Dinge wie den Schaden, den wir austeilen und einstecken können, unsere allgemeine Gesundheit, oder wir schalten neue Moves wie den Finisher "Zerstampfen" oder das Meucheln von Feinden mit hoher Stufe frei. Da der Fertigkeitsbaum gigantisch ist und das schwierigste Gebiet eine Stärke von 340 verlangt, werden uns Punkte nur so hinterhergeworfen. Innerhalb einer Quest kann es schon mal vorkommen, dass wir kurz hintereinander drei bis vier Mal hochleveln.

Die Fähigkeiten hingegen erinnern vor allem vom Namen her an das System aus Odyssey und sind unterteilt in Nah- und Fernkampf. Jeweils vier von jeder Sorte können wir ausrüsten und jederzeit ändern, um so unseren Spielstil anzupassen. Beispielsweise können wir im Fernkampf einen Wolf auf unsere Feinde hetzen oder die Zeit verlangsamen, um dann mehrere Präzisionsschüsse mit dem Bogen abzugeben.

Anders als die Fertigkeitspunkte werden uns Fähigkeiten nicht hinterhergeworfen, wir müssen sie uns verdienen - oder sie finden. Während wir einige als Belohnungen für das Erledigen von Quests bekommen, erhalten wir andere, indem wir besondere Bücher in der Welt finden.

Dieses System aus Fertigkeiten und Fähigkeiten soll langfristig motivieren, nicht nur Eivor ständig weiterzuentwickeln und zu experimentieren, sondern auch die Welt zu erkunden. Was auf dem Papier gelungen wirkt, hapert bei der Umsetzung. Mehr als einmal haben wir uns dabei erwischt, wie wir die Fertigkeitspunkte einfach nicht verteilt haben, weil es in dieser Kleinteiligkeit kaum einen spürbaren Unterschied im Kampf gemacht hat. Ob wir nun +1.7 Schleichangriff-Schaden hatten oder nicht, schien keine Rolle zu spielen, bis wir für ein neues Gebiet einen höheren Stärkelevel brauchten und alle Punkte auf einmal vergaben.

Auch bei den Fähigkeiten zeichneten sich schnell eine handvoll Favoriten ab, die stark genug gegen die schwächlichen Gegner waren, um keinen Grund für Experimente zu geben. In der Theorie verlangen verschiedene Gegnertypen mit ihren Äxten, Bögen, Schilden und Armbrüsten zwar unterschiedliche Taktiken, aber ein paar Pfeile im Kopf fällen jeden noch so wuchtigen Goliath oder flinken Berserker ohne großes Brimborium.

Weniger Loot, mehr Bedeutung

Ähnlich sieht es beim Loot-System aus, das nach der Kritik an Odyssey komplett überarbeitet wurde. Waffen und Rüstung sollen wieder Bedeutung haben, daher gibt es weit weniger als im Vorgänger. Anstatt an jeder Ecke neue Schwerter, Bögen oder Helme zu bekommen, sind neue Ausrüstungsgegenstände an Quests, Händler und Erkundung gekoppelt. Haben wir einmal neue Ausrüstung erhalten, können wir diese mit gesammelten Ressourcen verbessern oder mit Runen versehen, die uns zusätzliche Boni wie mehr Gesundheit oder Feuerschutz geben.

Da es nur so wenige Waffen und Rüstungsteile gibt, können wir die gefundenen Gegenstände weder zerlegen noch verkaufen. Sie bleiben dauerhaft im Inventar, nachdem wir uns einmal für eine Ausstattung unserer Wahl entschieden haben. Und weil die Kämpfe auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad nicht sonderlich fordernd sind, gibt uns Valhalla auch hier eigentlich keine Gründe, groß zu experimentieren.

Ob euch die neue Ausrichtung gefällt oder nicht, hängt davon ab, wie gut Loot-Spiralen euch motivieren. In jedem Fall scheint das System von Valhalla besser durchdacht als das von Odyssey und sorgt dafür, dass Waffen und Rüstungen sich wertiger anfühlen als zuvor. Wer also Angst davor hatte, auf der Reise durch England unter jeder Menge Loot begraben zu werden, den können wir beruhigen. Wir haben unsere Start-Rüstung nie abgelegt, sondern nur hochgelevelt und hatten keinerlei Probleme.

Umwerfend schöne Zeitreise ...

Ohne Loot-Wut im Nacken können wir uns daher komplett auf die Open World von Assassin's Creed Valhalla konzentrieren. Diese ist gleichzeitig die größte Stärke als auch die größte Schwäche des Spiels.

Auf der einen Seite steht die unglaubliche Schönheit Valhallas und dichte Atmosphäre des rauen Nordens, die sich in jedem Winkel der offenen Welt finden lässt. Das frühmittelalterliche England mag im ersten Moment nicht so exotisch wirken wie das alte Ägypten oder das mythologische Griechenland, dafür erinnert es mit seinen farbenfrohen Wäldern und Wiesen gerne an Himmelsrand in seinen schönsten Momenten.

Egal, ob wir durch die Straßen Lundens wandern und den Kontrast zwischen rustikalen Holzbauten und römischen Ruinen genießen oder in Eoforwicscir schneebedeckte Gebirge erklimmen, wir können uns kaum sattsehen an der vielfältigen Schönheit Englands. Stimmungsvolle Licht- und Wettereffekte tauchen die Welt in lebendige Farben und sorgen dafür, dass wir uns etwas zu oft im Fotomodus verlieren. Rein visuell fällt es nur zu leicht, sich in die Welt von Valhalla zu verlieben, und wessen Herz für historische Open Worlds wie Red Dead Redemption 2 oder eben Origins und Odyssey schlägt, der wird auch Valhalla etwas abgewinnen können.

Wenn es eine Sache gibt, die an Assassin's Creed: Vahalla wirklich Freude bereitet, dann mit dem Pferd durch die üppigen Landschaften zu reiten und die dichte Farbenpracht in sich aufzunehmen. Valhalla lassen sich viele Dinge vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass es ein hässliches Spiel wäre.

… in eine Welt voller Enttäuschungen

Auf der anderen Seite hingegen wird schnell deutlich, dass die offene Welt mehr Schein als Sein ist. Die Schönheit Valhallas kann nicht darüber hinwegtrösten, dass es wenig gibt, was wir tatsächlich gerne tun wollen.

Für jeden psychedelischen Trip mit Magic Mushrooms gibt es ein "lauf dem wegfliegenden Papier hinterher", für jedes Orlog-Würfelspiel (die Assassin's Creed-Version von Gwent) eine Runde "Wie komme ich nun zu dieser verdammten Kiste?!". Der Großteil der Herausforderungen in der Open World besteht darin, herauszufinden, wie wir zu einem Objekt kommen - sei es nun eine Kiste, eine verfluchte Rune oder eines der Fähigkeitenbücher. Wir sind ständig auf der Suche nach einem Schlüssel, einem Ölfass, einem semi-versteckten Eingang. Es ist die schlimmste Art von Beschäftigungstherapie, die Blaupause dafür, warum Open Worlds noch immer einen schlechten Ruf haben. Selbst der größte Komplettist kann hier an den Rande des zumutbaren getrieben werden.

Furzende Frauen & feurige Impotenz

Aber nichts, absolut gar nichts, ist so schlimm wie die World Events, mit denen Ubisoft die Nebenquests vorheriger Spiele ersetzt hat. Hinter diesem Namen verbergen sich kleine Geschichten, die sich in der Welt verstecken und an Belanglosigkeit und Peinlichkeit kaum zu überbieten sind.

In schlimmster Fetch-Quest-Manier sammeln wir Schlangeneier für eine Frau, damit sie den heftigsten Furz der ganzen Stadt loslassen kann. Wir tragen Äpfel von Punkt A nach Punkt B. Wir laufen mit einem Jungen hinter einer Katze her. Wir werfen die Habseligkeiten eines Mannes von einem Berg, damit er sich danach hinterher stürzen kann. Wir reden mit einem Kind und schießen dann ein Blatt von einem Baum. Ein Wikingerpärchen leidet unter Potenzproblemen, weil ihr Sexleben nur auf Raubzügen stattgefunden hat. Wir zünden also ihr Haus an und schwupps hat er wieder einen Steifen. Als beide anfangen, ihrer lodernden Lust freien Lauf zu lassen, machen wir uns aus dem Staub - um gerade noch zu sehen, wie das Liebespaar bewegungslos stöhnend auf einer Bank sitzt und sich mit leerem Blick anstarrt, während alles um sie herum brennt.

Keines dieser "Events" dauert länger als drei Minuten. Keines ist interessant. Keines macht Spaß. Fast alle triefen vor präpubertärem Humor, der nicht mal einen 12-Jährigen zum Lachen bringen würde. Sie alle fühlen sich wie absolute Zeitverschwendung an. Gerade im direkten Vergleich zu den nuancenreichen Nebenquests aus Odyssey sind diese Mini-Quests ein peinliches Desaster. Und die Tatsache, dass sie quasi die einzigen Story-Missionen abseits der Hauptgeschichte sind, ist eine verdammte Tragödie.

Mutlose Wikinger

Die Belanglosigkeit dieser Geschichten steht sinnbildlich dafür, was bei Assassin's Creed Valhalla eigentlich falsch läuft. Denn sobald wir den Blick von der glänzend hübschen Oberfläche des Open World-Spiels abwenden und etwas genauer hinsehen, wird deutlich, wie wenig Ambition eigentlich in ihm steckt. Wie wenig Mut.

Egal, ob man nun die Richtung mag, die Origins oder Odyssey eingeschlagen haben, immerhin konnte man diesen Spielen nicht vorwerfen, dass sie sich nichts getraut hätten. Assassin's Creed Valhalla hingegen trieft vor Mutlosigkeit. Anstatt einer eigenen Vision zu folgen, haben sich die Entwickler im Wunsch allen zu gefallen, vom Kurs abbringen lassen.



Ingame-Shop & Mikrotransaktionen:



Wie in Origins und Odyssey können wir in Valhalla erneut Waffen, Schiffe, ganze Rüstungssets sowie Deko für unsere Siedlung in einem Ingame-Shop via Mikrotransaktionen kaufen. Wer's eilig hat, darf außerdem Zeitersparnisse erwerben, um sich extra Geld oder Crafting-Materialien zu verschaffen. Diese Käufe sind aber optional und beeinflussen das Spielerlebnis nicht negativ. Zwar ist Valhalla nicht so Loot-freudig wie Odyssey, trotzdem fühlen wir uns zu keiner Zeit gezwungen, Geld im Shop auszugeben.

Und anstatt einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, macht Assassin's Creed drei Schritte zurück, springt rückwärts vom Wikingerlanghaus und landet mit dem Kopf zuerst neben dem Heuhaufen.