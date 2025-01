Attack on Titan-Schöpfer und Eren Jäger-Synchronsprecher arbeiten für besonderes Projekt zusammen: Ein Manga, der sich mit KI beschäftigt

Protagonist des neuen One-Shots ist die KI Soyogi Soyogi. (Bild: © Yuki Kaji und Hajime Isayama / Wit Studio )

Attack on Titan ist einer der beliebtesten Animes aller Zeiten und heutzutage die Top-Wahl, um zweifelnden Neueinsteiger*innen das Medium etwas näherzubringen. Nachdem der Manga von Hajime Isayama im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, endete die Anime-Adaption im November 2023 und seitdem herrscht Stille rund um den Mangaka.

Zumindest bis jetzt, nun bringt Isayama einen neuen One-Shot-Manga raus, der in Zusammenarbeit mit dem Synchronsprecher von Eren Jäger entstanden ist.

Das ist der One-Shot-Manga über die Probleme von KI

Nachdem bereits im letzten Jahr mehrfach über das Projekt gemunkelt wurde, erscheint der neue Manga von Hajime Isayama unter dem Titel The Theory of Evil Men and AI in der Februar-Ausgabe des japanischen Magazins Bessatsu Shonen Magazine.

Der Manga wurde von AoT-Mangaka Hajime Isayama und dem japanischen Synchronsprecher von Eren Jäger, Yuki Kaji, konzipiert. Gezeichnet wurde er hingegen von Noshigami Kai, der siegreich aus dem Wettbewerb hervorging, den die beiden Köpfe hinter dem Projekt für die Suche nach einem Illustrator abgehalten hatten.

Darum geht’s: Die künstliche Intelligenz Soyogi Soyogi erlangt Bewusstsein über ihre Existenz, bemerkt aber auch, dass sie völlig überarbeitet ist. Deswegen entscheidet sie sich kurzerhand, Vtuber zu werden und hat damit sogar richtig Erfolg. Zumindest so lange, bis Probleme aufkochen und die gesamte Menschheit sich plötzlich in Gefahr befindet.

Der Manga ist Teil eines größeren Projektes

Der Charakter beziehungsweise die künstliche Intelligenz Soyogi Soyogi existiert auch außerhalb des Mangas. Dabei handelt es sich nämlich um ein Projekt von Yuki Kaji, das er für sein 20-jähriges Jubiläum als Synchronsprecher organisiert hat.

Soyogi Soyogi ist unter dem Namen Soyogi Fractal eine japanische Sing- und Sprech-Stimme, die Kaji selbst eingesprochen hat und die in den Programmen CeVIO AI, VoiSona und VoiSona Talk verwendet werden kann.

Laut Kaji soll Soyogi Fractal durch die Kooperation mit anderen Menschen und Programmen weiterwachsen und im Idealfall „Personen dabei unterstützen, interessante Dinge zu kreieren“ (via camp-fire.jp).

Da das neue Manga-Werk ein One-Shot ist, wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr weitergeführt. Außerdem ist bis jetzt unklar, ob es der Manga zu uns nach Europa schafft. Da mit Hajime Isayama und Yuki Kaji bekannte Namen hinter dem Werk stecken, ist die Hoffnung darauf zumindest vorhanden.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Fasziniert euch das Thema KI oder lasst ihr da lieber die Hände davon?