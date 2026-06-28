Hauskäufer findet alten Fernseher in der Veranda-Decke, der wohl 17 Jahre dort unentdeckt schlummerte – und immer noch funktioniert

Hättet ihr hinter die Klappe geguckt und den TV gefunden? (Bild: reddit.com/user/Big_Communication353 / Pixabay)

Es gibt zwei Sorten Menschen: Diejenigen, die beim Bezug eines neuen Hauses oder einer Wohnung hinter jede Abdeckung und Wartungsklappe schauen, weil sie einfach neugierig sind – und diejenigen, die das lieber nicht tun, weil dort zum Beispiel Spinnen lauern könnten. Aber es kann sich wirklich lohnen!

Ausklappbarer TV bleibt wohl 17 Jahre lang unentdeckt

Der Fernseher von Redditor Big Communication353 war so hoch angebracht, dass man ihn normalerweise überhaupt nicht sehen konnte. Coolerweise ließ sich das Gerät nämlich aus dem Dach der Veranda herunterklappen. Nur wusste das offenbar sehr lange einfach niemand.

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Durch puren Zufall und beim Arbeiten an der Verkabelung des Hauses wurde irgendwie die Mechanik ausgelöst, die Klappe herunterzufahren, die den TV offenbart hat. Mit dem Ergebnis, dass der Reddit-User und Hausbesitzer nicht schlecht gestaunt hat. Er wusste überhaupt nichts von dem Fernseher und dieser Vorrichtung.

Er selbst gibt an, seit zwei Jahren in dem Haus zu wohnen. Sein Vorbesitzer habe ihm nichts von der TV-Klappe erzählt, weshalb er davon ausgehe, dass der vorherige Bewohner auch nichts davon wusste. Dann dürfte der Fernseher stolze 17 Jahre dort unentdeckt geschlummert haben.

Es handelt sich bei dem TV übrigens um ein 32"-Modell von Samsung aus dem Jahr 2008. Hier könnt ihr ihn auf dem ersten Bild sehen:

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Trotz vielfältiger Versuche, die Klappe wieder hochzufahren, hat es erst einmal nicht geklappt. Es gab auch keinerlei Fernbedienung für das Ganze und der angebrachte Infrarot-Receiver war wohl auch nicht mehr richtig angeschlossen.

Letzten Endes konnte aber tatsächlich noch die Firma ausfindig gemacht werden, die den ausfahrbaren Fernseher dort vor vielen Jahren installiert hat. Mit dem Ergebnis, dass der aktuelle Besitzer einen etwas größeren Monitor dort angebracht und die Klappe repariert hat.

Jetzt kann der Reddit-User bei bestem Wetter draußen auf der überdachten Veranda Fernsehen. Was natürlich ideal ist, wenn man zum Beispiel Grillen und gleichzeitig Fußball gucken will oder eben einfach gern draußen im Schatten sitzt, vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nimmt und dabei Filme oder Serien schaut. Bisher scheint noch keine Konsole an den TV angeschlossen worden zu sein.

Hand aufs Herz: Hättet ihr versucht, herauszufinden, was sich hinter der Klappe verbirgt, oder nicht?