Läuft gerade PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games

52 Aufrufe

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games

Tobias Veltin
09.01.2026 | 17:00 Uhr

Es ist mal wieder so weit. Ein neues Jahr ist angebrochen und auch 2026 stehen wieder etliche Spiele-Releases auf dem Plan. Natürlich auch für die PlayStation 5 und ich stelle euch in den nächsten Minuten einige der Titel vor, die in den kommenden 12 Monaten für die PS5 und die PS5 Pro rauskommen sollen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   0:45

vor 24 Minuten

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 54 Minuten

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam Video starten   18:03

vor 2 Tagen

Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam
Specials

Specials
4.802 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen Video starten   2:03

vor einem Tag

Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen
Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen Video starten   2:34

vor 6 Stunden

Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen
Die 10 aktuell besten Spiele für PS5 Video starten   1   11:31

vor 2 Tagen

Die 10 aktuell besten Spiele für PS5
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr Video starten   1     0:51

vor 8 Stunden

Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor einer Stunde

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   0:45

vor 30 Minuten

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor einer Stunde

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen Video starten   2:34

vor 6 Stunden

Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen
Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr Video starten   1     0:51

vor 8 Stunden

Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr
Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen Video starten   2:03

vor einem Tag

Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam Video starten   18:03

vor 2 Tagen

Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam
Die 10 aktuell besten Spiele für PS5 Video starten   1   11:31

vor 2 Tagen

Die 10 aktuell besten Spiele für PS5
Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps Video starten   1:03

vor 2 Tagen

Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps
Diese Online-Rollenspiele wollen 2026 richtig durchstarten! Video starten   9:28

vor 3 Tagen

Diese Online-Rollenspiele wollen 2026 richtig durchstarten!
LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor Video starten   1:03

vor 3 Tagen

LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor
2026 ist für jeden Aufbauspiel-Fan was dabei! Video starten   1   12:55

vor 4 Tagen

2026 ist für jeden Aufbauspiel-Fan was dabei!
mehr anzeigen