Baldur's Gate 3: Was passiert eigentlich, wenn ihr Akt 1 (fast) komplett überspringt? Ein Fan zeigt die witzigen Konsequenzen

In Baldur's Gate 3 bekommen wir es unter anderem mit Gedankenschindern wie diesem zu tun.

Die meisten Baldur's Gate 3-Spieler*innen dürften viele, viele Stunden in Akt 1 verbringen. Immerhin kann der sich je nach Lust und Laune über das Startgebiet, den Gebirgspass und die Unterwelt erstrecken. Ihr könnt das aber auch einfach fast alles überspringen und stattdessen mehr oder weniger direkt in die Schattenlande rennen. Das funktioniert zwar irgendwie, sorgt allerdings für einige kuriose Konsequenzen, weil es natürlich eigentlich nicht so gedacht ist.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Baldur's Gate 3-Spieler hat Akt 1 fast komplett übersprungen und ist direkt in die Schattenlande gerannt.

Dort hat er einige Überraschungen erlebt, da bestimmte Ereignisse und Charaktere automatisch auftauchen.

Im Camp passierten auf einmal vier verschiedene Nacht-Events gleichzeitig.

Baldur's Gate 3-Fan verrät, was passiert, wenn man Akt 1 fast vollständig skippt

Darum geht's: Ein besonders experimentierfreudiger Baldur's Gate 3-Fan hat ausprobiert, was geschieht, wenn Akt 1 beinahe komplett übersprungen wird. Er hat das Mammut-RPG im Honour-Mode gestartet und ist an allen Kämpfen vorbei beziehungsweise vor ihnen weggerannt. Mit Mühe und Not hat er es über den Gebirgspass sogar bis in die Schattenlande geschafft. Dort hat er dann aber einige Überraschungen erlebt.

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Es war "interessant", Akt 1 zu überspringen, schreibt der Baldur's Gate 3-Spieler. In Akt 2 wurde er nämlich zum Beispiel direkt von einem Goblin begrüßt, der ihn schon erwartet hatte und als Wahre Soul ansprach. Nur hatte dieser Spielercharakter hier bisher noch absolut nichts von irgendwelchen Wahren Seelen gehört, weil er die zugehörigen Storymomente des ersten Aktes ignoriert hatte.

Baldur's Gate 3 hat Sicherheits-Mechanismen, die greifen, wenn bestimmte Dinge nicht im Spiel erlebt worden sind. Beispielsweise hat dieser Fan hier natürlich auch einige Figuren und Ereignisse verpasst, die dann in Windeseile aufgeholt wurden.

Lazarus taucht auf jeden Fall in eurem Camp auf, wenn ihr Akt 1 verlasst. Egal, ob ihr ihn aus seiner Krypta befreit habt oder nicht.

Raphael taucht ebenfalls in eurem Camp auf, wenn ihr es geschafft habt, ihm bei der Erkundung aus dem Weg zu gehen.

Minthara befindet sich ebenfalls in den Türmen des Mondaufganges und ihr könnt sie retten. Völlig unabhängig davon, ob ihr der Drow je vorher begegnet seid oder was mit dem Druidenhain passiert ist.

Am Kuriosesten dürfte allerdings sein, dass sich in der ersten Nacht im Camp einfach gleich vier verschiedene Nacht-Events auf einmal im Lager abspielen. Welche genau das waren, wird in dem Reddit-Beitrag nicht verraten, es sei aber auf jeden Fall "funky" gewesen.

Wie ist das Ganze ausgegangen? Laut dem Redditor und Baldur's Gate 3-Fan sei ihm langweilig geworden. Darum habe er kurzerhand Ketheric attackiert, was natürlich nicht besonders gut für ihn ausgegangen ist. Er schreibt, das habe seinen Honour-Run beendet, genau so, wie es sein sollte.

Habt ihr schon mal versucht, Teile von Baldur's Gate 3 zu überspringen und wie ist das ausgegangen?