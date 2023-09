Baldur's Gate 3: Eines der nütztlichsten Items in Tabletop-RPGs ist hier komplett nutzlos

Karlach guckt in Baldur's Gate 3 unter anderem auch deshalb so schockiert, weil wir Seile gar nicht brauchen.

Direkt im ersten Gebiet von Baldur's Gate 3 lernen wir, dass es sinnvoll ist, eine Schaufel dabei zu haben. Wie wollt ihr sonst all die Schatzkisten ausbuddeln? Eben. Das führt natürlich zu der Überlegung, dass wir vielleicht auch andere Werkzeuge und Alltagsgegenstände gebrauchen können. Zum Beispiel Seile, die vor allem in Tabletop-RPGs wie Dungeons and Dragons ein wertvoller Begleiter sind. Aber leider können wir gar nichts damit anfangen: Eine herbe Enttäuschung.

David Molke David liebt die Baldur's Gate-Reihe seit eh und je: In seinem Arbeitszimmer prangt heute noch ein BG2-Poster an der Wand, während er diese Zeilen schreibt. Dementsprechend freut er sich natürlich extrem über Teil 3, die Möglichkeiten darin und den Erfolg des RPGs – Baldur's Gate 3 hat tatsächlich das Zeug dazu, den Vorgänger als eines der besten Spiele aller Zeiten abzulösen. Wenn darin dann irgendetwas doch nicht so funktioniert wie erhofft, ist das natürlich umso trauriger.

Ihr könnt die Seile wegschmeißen, die ihr mit euch herumschleppt – ihr braucht sie nicht

Nur die Schaufel lohnt sich: Ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber offenbar ist es wirklich so. Ihr könnt mit Seilen in Baldur's Gate 3 absolut gar nichts anfangen. Ihr könnt sie einzig und allein durch die Gegend werfen und vielleicht so eine Gas-Falle damit abdecken, aber das war es dann auch.

Okay, verkauft die Dinger für ein Goldstück! Dasselbe gilt übrigens auch für Spitzhacke, Zange und Hammer. Einzig ein Hammer kann in einer Akt 2-Quest ein einziges Mal sinnvoll eingesetzt werden. Aber das funktioniert auch mit einem Kriegshammer, den ihr vor Ort finden könnt.

Was ich dachte, was ich mit Seilen machen kann: In Rollenspielen wie Tyranny können Seile sinnvoll eingesetzt werden und in Tabletop-Runden (wie zum Beispiel das BG3 zugrunde liegende D&D) natürlich erst recht. Sogar in Divinity Original Sin 2 vom Baldur's Gate 3-Entwicklerstudio Larian gibt es einen Verwendungszweck für Seile. Die Möglichkeiten sind schier endlos:

Abseilen: Statt mir bei jedem Sprung, der etwas höher ist, die Hacken zu brechen und hinzufallen, hätte ich mich locker einfach abseilen können (immerhin schleppe ich unzählige Seile mit mir herum).

Hochklettern: Per Teleport an einen erhöhten Ort beamen, ein Seil herablassen und schwupps, könnten meine anderen Partymitglieder wie zum Beispiel der notorisch lahmarschige Gale locker hinterher geklettert kommen.

Abgründe überwinden: Wir könnten auch einfach ein Seil über Abgründe spannen oder mit zwei Seilen sogar direkt eine kleine Brücke basteln. Falls wir mal kein Misty Step mehr zur Verfügung haben, uns nicht in eine Gaswolke verwandeln wollen oder so.

Feinde fesseln: In Momenten, wo wir unsere Gegner unschädlich machen wollen, müssen wir sie entweder bezaubern oder bewusstlos schlagen. Wir könnten sie aber auch einfach mit einem Seil schleppen, das wir sowieso dabei haben, weil es überall rumliegt.

Crafting: In Divinity Original Sin 2 können wir aus Seilen zum Beispiel Lunten für Granaten basteln. Fallen oder ähnliches wären natürlich ebenfalls denkbar.

Als Lasso benutzen: Um Gegenstände aus größerer Entfernung zu uns heran zu ziehen, irgendwas irgendwo heraus zu angeln oder um Feinde und Tiere einzufangen. Auch entfernte Schalter oder Hebel könnten wir so aktivieren.

Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber natürlich trotzdem eine ziemliche Enttäuschung. Gerade weil in Baldur's Gate 3 sonst so vieles möglich ist und es mit der Schaufel auch ein trügerisches Beispiel dafür gibt, wie es gehen könnte. Immerhin haben wir jetzt alle Seelenfrieden und können den ganzen Quatsch aus unserem Inventar wegwerfen.

Oder habt ihr etwa irgendeine Möglichkeit gefunden, Seile, Zangen, Spitzhacken und Hämmer in Baldur's Gate 3 einzusetzen?