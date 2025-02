Ein Baldur's Gate 3 LEGO-Set? Naja, fast: Dungeons & Dragons LEGO ist gerade richtig günstig!

Mit über 3700 Teilen ist dieses LEGO-Set wirklich gigantisch – und das nicht nur wegen dem großen Feuerdrachen.

Baldur's Gate 3 ist zweifellos ein moderner Klassiker. Das Rollenspiel brach reihenweise Rekorde und zeigte mal eben der ganzen Branche, wie man ein richtig gutes Spiel macht, ohne gierige Microtransaktionen und überteuerte DLCs. Das LEGO Set 21348 ist zwar kein offizielles Baldur's Gate 3-Set, läuft aber unter derselben Lizenz: Dungeons & Dragons. Und genau dieses Set bekommt ihr auf Amazon gerade sehr günstig.

Dungeons & Dragons zum selber bauen: So muss ein gutes LEGO-Set aussehen!

Mit diesem Set habt ihr einiges zu tun: mit 3754 Teilen und vielen Einzel-Modulen habt ihr einiges an Bauspaß vor euch. Am besten trommelt ihr dafür eure ganze Freundesgruppe zusammen. So könnt ihr zusammen das Set mit den vier Anleitungen aufbauen und anschließend die dazugehörige Dungeons & Dragons-Kampagne spielen, die ihr euch herunterladen könnt. Diese wurde extra für dieses LEGO-Set von Wizards of the Coast entworfen.

Am besten baut ihr dieses LEGO-Set mit eurer D&D-Spielegruppe auf.

Im Set selbst sind viele Ortschaften zu finden, die man in Baldur's Gate 3 oder eben Dungeons & Dragons auch findet: Ihr könnt eine Taverne, einen magischen Turm und natürlich auch einen Kerker erforschen und dabei einiges an Easter Eggs entdecken. Aber genauso gibt es Fallen, vor denen ihr euch in Acht nehmen müsst.

Jede Menge Minifiguren und bekannte D&D-Kreaturen aus LEGO-Steinen

Neben den sechs Minifiguren, bei denen zwischen Elfenzauberer und Drachengeborenem Barden alles dabei ist, könnt ihr auch eine ganze Menge an ikonischen Monstern aus LEGO-Steinen nachbauen. Das geht vom wilden Eulenbär bis hin zum legendären Beholder.

Auch außerhalb des Sets machen sich die D&D-Figuren gut als Miniaturen in euren Kampagnen.

Das Dungeons & Dragons LEGO-Set ist für alle etwas, die große Fans des Pen and Paper-Spiels sind und den nächsten Spieleabend ganz besonders gestalten wollen, sich den Abend aber als gute Erinnerung aufs Regal stellen wollen. Die Dungeons & Dragons-Lizenz ist in diesem Set wirklich fantastisch umgesetzt und mit diesem Set könnt ihr tatsächlich mehr anfangen, als es nur schön zu finden.

Auf Amazon erhaltet ihr das Set gerade sehr günstig mit ganzen 15% Rabatt.