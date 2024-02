Baldur's Gate 3: Patch 6 wird so groß, dass ihr das Spiel am besten deinstalliert und komplett neu mit Update runterladet

Baldur's Gate 3 ist gigantisch und das trifft auch auf das neue Update aka Patch 6 zu.

Wer Patch 6 für Baldur's Gate 3 installieren will, braucht zumindest auf PC und Steam Deck 150 GB freien Festplatten-Speicherplatz. Zwar ist das Update selbst eigentlich viel kleiner, aber wenn ihr nicht genug Platz auf eurer SSD habt, müsst ihr drastische Schritte gehen.

Denn Entwicklerstudio Larian empfiehlt für diesen Fall explizit, genau so vorzugehen: Werft Baldur's Gate 3 am besten einfach ganz von eurer Platte und ladet die aktualisierte Version mit Patch herunter. Wie groß das Update eigentlich ist und was wir schon darüber wissen, erfahrt ihr hier.

Baldur's Gate 3: Neuer Patch 6 macht euch das Leben und Party-Management leichter

Darum geht's: Baldur's Gate 3 wird auch ein halbes Jahr nach Release noch weiterhin mit haufenweise Updates aufpoliert und verbessert. Mittlerweile sind wir schon bei Patch 6 angekommen, die kleineren Hotfixes nicht mitgezählt. Und dieses Mal geht es vor allem um Kritikpunkte, die die Community selbst angeführt hat. Ihr könnt euch also auf einige Verbesserungen freuen, die euch das Leben im Spiel leichter machen.

Weiter geht's: Hier kommen jetzt erste einmal die groben Eckdaten, die wir schon zu Patch 6 kennen. Allzu viel ist es leider noch nicht, beispielsweise fehlt uns noch das genaue Veröffentlichungsdatum, wann das Update kommt.

So groß wird der Patch: 21 GB müsst ihr auf PC, PS5 und Xbox Series S/X herunterladen.

21 GB müsst ihr auf PC, PS5 und Xbox Series S/X herunterladen. So viel Platz braucht ihr: Um Patch 6 zu installieren, benötigt ihr auf PC/Steam Deck annähernd 150 freie GB.

Um Patch 6 zu installieren, benötigt ihr auf PC/Steam Deck annähernd 150 freie GB. Wann kommt der Patch? Das Update soll noch diese Woche erscheinen.

Das steckt drin: Auch hierzu gibt es noch keine umfangreichen Patch Notes, aber die werden dann mit Sicherheit nachgereicht, wenn das Update heruntergeladen werden kann. Bisher wissen wir aber zum Beispiel schon die folgenden Dinge.

Party-Management verbessert: Wenn ihr einen Companion in die Gruppe aufnehmen und einen anderen im Camp lassen wollt, müsst ihr nach Patch 6 nicht mehr ewig zwischen den Figuren hin- und herrennen. Ihr könnt einen Begleiter jetzt aus der aktiven Gruppe schmeißen, während ihr mit der Person redet, die ihr aufnehmen wollt.

Wenn ihr einen Companion in die Gruppe aufnehmen und einen anderen im Camp lassen wollt, müsst ihr nach Patch 6 nicht mehr ewig zwischen den Figuren hin- und herrennen. Ihr könnt einen Begleiter jetzt aus der aktiven Gruppe schmeißen, während ihr mit der Person redet, die ihr aufnehmen wollt. Passive Fähigkeiten repariert: Einige passive Fähigkeiten wie Shield Bash haben zuletzt nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollten. Das gehört nach Patch 6 dann aber der Vergangenheit an und die passiven Effekte sollten wie gewünscht auslösen.

Einige passive Fähigkeiten wie Shield Bash haben zuletzt nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollten. Das gehört nach Patch 6 dann aber der Vergangenheit an und die passiven Effekte sollten wie gewünscht auslösen. Automatische Dialoge angepasst: Wenn ihr in Gespräche verwickelt werdet, die automatisch triggern, sollte in Zukunft euer Haupt-Spielcharakter mehr im Fokus stehen. Bisher konnte es öfter mal passieren, dass ein Begleiter den Dialog geführt hat.

Brauche ich jetzt 150 oder 21 GB Platz? Ihr müsst zwar eigentlich nur 21 GB herunterladen, aber ihr braucht für die Installation zumindest am PC und Steam Deck trotzdem ungefähr 150 GB freien Speicherplatz (der anschließend dann aber wieder frei ist). Solltet ihr nicht so viel Platz haben, empfiehlt Larian den Workaround, einfach das Spiel zu deinstallieren (achtet auf eure Savegames!) und neu mit Update herunterzuladen. Wenn ihr genügend Zeit und schnelles Internet habt.

Was wünscht ihr euch noch für Verbesserungen an Baldur's Gate 3, was fehlt euch noch, worauf hofft ihr?