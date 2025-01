Luxusmarke Balenciaga veröffentlicht eigenen Handheld und auf dem läuft gerade einmal ein 50 Jahre altes Spiel

Von wem könnte der Handheld wohl stammen?

An Balenciaga scheiden sich die Geister – die einen tragen stolz ihre High-Heel-Crocs und Mäntel mit pinkem Flokati durch Berlin-Friedrichshain, für die anderen ist die teure Modemarke wiederum die größte Klamottensünde aller Zeiten.

Eines lässt sich bei Balenciaga aber nicht abstreiten: Der starke Hang zu Retro-Optik. Und der findet sich jetzt sogar in einem Handheld wieder, für den ihr erstmal schlappe 40.000 Euro ausgeben müsstet, um ihn überhaupt kaufen zu dürfen.

Nur um dann ein fast 50 Jahre altes Handy-Spiel zu zocken…

High-Fashion-Marke bringt Handheld heraus, den wirklich niemand braucht

Zum chinesischen Jahr der Schlange hat sich das Luxus-Label Balenciaga entschieden, einen Handheld zu veröffentlichen, der mit seiner hochkantigen Bauweise an einen Game Boy oder eher eine modernere Abwandlung dessen – wie dem Chromatic – erinnert.

Der Balenciaga-Handheld hat aber gerade einmal vier längliche Tasten, die uns aus ergonomischer Sicht bereits einen Schauer über den Rücken jagen. Es hat schon seinen Grund, weshalb Tasten bei Handhelds nicht mittig und vor allem nicht weit unten angebracht werden!

Wir können uns jedenfalls nicht vorstellen, dass ihr damit euren alten Snake-Rekord aus Schulzeiten schlagen würdet. Das bekannte Handy-Spiel, das bereits 1978 entstand – also noch weit vor der Nokia-Ära – , ist das einzige Spiel, das auf dem Handheld installiert ist.

Zum Spielen ist der Handheld wohl auch weniger gedacht, sondern eher um Sammler von "exklusiven" Gegenständen heranzulocken. Das kleine Stück Elektronik gibt es nämlich ausschließlich in chinesischen Balenciaga-Filialen zu kaufen und auch nur dann, wenn ihr ein "Very Important Client" seid.

Diesen Status erhaltet ihr in der Regel, wenn ihr mehr als 40.000 Euro in den Boutiquen von Balenciaga ausgebt. Uff! Wie teuer dann noch einmal der Handheld ist, ist noch nicht bekannt, da er vorerst nur an Influencer gegeben wurde. Wenn aber schon ein Schlüsselanhänger mit 800 Euro zu Buche schlägt, wird für den Handheld wohl ein Vermögen fällig.

Kontroverse um Balenciaga Balenciaga wurden 2022 aufgrund einer Werbekampagne Bezüge zu Kindesmissbrauch vorgeworfen. Das Unternehmen lichtete Kleinkinder zusammen mit Teddy-Bären in Fetischkleidung ab (via Spiegel). In einer weiteren Kampagne fanden sich Kopien eines Schriftstücks aus einer Klageschrift, die Kinderpornografie zum Thema hatte. Balenciaga entschuldigte sich für die Kampagnen, löschte die Bilder und zog rechtliche Schritte gegen einige der Ersteller in Betracht, dies wurde jedoch nicht weiter verfolgt (via Vogue), weshalb die Kampagnen als provokante "Schock-Werbung" angesehen werdem.

Für Snake müsst ihr eigentlich keinen Cent ausgeben

Wenig überraschend handelt es sich beim Balenciaga-Handheld um einen heillos überteuerten Luxusartikel, der einen hohen Status vermitteln soll. Wie so häufig ist das aber mehr Schein als Sein, denn es gibt heutzutage so viel mehr Handhelds, die eine viel umfangreichere Feature-Palette und Funktionalität liefern.

Etwa den FPGC von FunnyPlaying, der wie ein echter Game Boy funktioniert, oder die unzähligen Emulations-Modelle von Anbernic oder Retroid.

Darauf läuft dann auch mehr als Snake, das sowieso heutzutage keinen Cent mehr kostet. Balenciaga hat beispielsweise die Version des Handhelds online gestellt, ihr müsst euch aber dafür beim Online-Shop des Unternehmens registrieren.

Stattdessen gibt aber auch zig Versionen, die Browser spielbar sind und das ganz ohne Anmeldung oder Weitergabe eurer Daten. Zudem findet ihr bei Gebrauchtbörsen auch noch ein paar alte Nokia-Handys zum günstigen Preis und die machen nicht nur einen Retro, sie sind es!

