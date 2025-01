So große Handhelds haben wir noch nie gesehen und die Hersteller meinen das tatsächlich ernst

Nach 30 Minuten lächelt der junge Mann wahrscheinlich nicht mehr so sehr – weil ihm die Arme abfallen!

Ein großes Display ist bei Handhelds eine eigentlich ziemlich feine Sache. Das PlayStation Portal kommt beispielsweise auf 8 Zoll und gibt den Spielen somit eine große Darstellungsfläche. Genau wie der Lenovo Legion Go mit seinem fast 9 Zoll großen Display.

Damit wäre dann aber auch einer der größten Kritikpunkte vieler Spieler*innen schon genannt: Der Lenovo-Handheld gilt als zu groß, klobig und schwer. Das scheint Acer, Tencent und Intel aber ziemlich egal zu sein. Die Firmen dachten sich offenbar, dass "größer" automatisch auch "besser" ist, und haben zwei Handhelds entwickelt, bei denen wir schon beim bloßen Anblick Schweißausbrüche bekommen.

Acer kündigt 11 Zoll-Display an

Auf der CES 2025 hat Razer den Nitro Blaze 11 gezeigt – ein absolutes Monstrum von Windows-Handheld. Der eineinhalb Kilogramm schwere Mobilgigant mit seinem 10,95 Zoll großen 1600p-Bildschirm lässt selbst ein Steam Deck wie ein Kinderspielzeug aussehen:

Aufgrund der Größe dürften auch die wenigsten damit im Handheldmodus zocken, sondern das Display auf einem Tisch abstellen und dann mit den abnehmbaren Controllern darauf zocken.

Alternativ können natürlich auch die Arme abgestützt werden, wie es Kollege Linh von der GameStar beim 100 Gramm leichteren Lenovo Legion Go macht, Arm-Einschlafgefahr inklusive:

Angetrieben wird das 1200 Euro-Ungetüm von einem AMD Ryzen 8840 HS samt Radeon 780M-GPU. Damit sollen dann sogar hohe Framerates möglich sein, dargestellt werden können bis zu 120 Hertz. Außerdem sind 16 Gigabyte RAM mit an Bord und ein 55 Wattstunden-Lithium-Polymer Akku.

Der Akku kann dann wohl auch mit bis zu 100 Watt aufgeladen werden und das ist wohl auch bitter nötig. Mobil dürftet ihr bei einem so riesigen Display samt leistungsfähiger Hardware kaum lange zocken können, außer ihr drosselt die Performance massiv nach unten.

Es kommt noch ein weiterer 11 Zoll-Handheld

Schon bevor Acer seiner Gigantomanie mit dem Nitro Blaze 11 nachging, hat Tencent in Kooperation mit Intel den Sunday Dragon 3D One angekündigt. Ein ebenfalls 11 Zoll großer Handheld, der offenbar für Riesen konzipiert wurde und auch auf der CES 2025 anspielbar ist:

Sein besonderes Gimmick ist das 3D-Display: Im Handheld ist eine Kamera verbaut, die eure Augenbewegungen verfolgt und darauf basierend den 3D-Effekt des 120 Hertz-Bildschirms anpasst.

Laut Berichten soll dabei eine "Naked Eye"-Technologie zum Einsatz kommen, bei der häufig mittels Perspektive und Verzerrungen ein dreidimensionaler Effekt ohne die Verwendung einer 3D-Brille erzeugt wird.

Außerdem wird wohl eine "Interlacing"-Technik eingesetzt, um zwei verschiedene Perspektiven innerhalb von Sekundenbruchteilen darzustellen, ähnlich wie beim Nintendo 3DS oder 3D-Kinotechnik. Spiele scheinen dafür auch optimiert werden zu müssen, als Beispiel dafür wird Path of Exile genannt.

1:01 Der Sunday Dragon 3D One ist der erste 11 Zoll-Handheld mit 3D-Funktion

Wie auch beim Blaze 11 können die Controller vom Display abgestreift werden und dieser über einen Kickstand auf einem Tisch platziert werden. Mit seiner Größe und dem 3D-Effekt soll der Sunday Dragon dann wirken wie ein "Fenster in eine andere Welt" (via Shortcut), sofern das gezockte Spiel die Technik auch unterstützt.

Im 3D One steckt ein Core Ultra 285V, der in etwa doppelt so schnell wie ein Steam Deck ist, außerdem wurde die Platine mit 32 Gigabyte RAM und einer 1 Terabyte-SSD bestückt. Wie groß der Akku ist, wurde noch nicht bekannt gegeben, das Gerät kann aber per 100 Watt-Netzteil geladen werden. Und auch hier wird das wohl die meiste Nutzungszeit der Fall sein.

Braucht es wirklich solche großen Handhelds?

Für einen richtigen Handheld ist das Gewicht der beiden 11 Zoll-Monster bei längerer Spieldauer einfach zu groß und der Energiebedarf zu hoch. Zumal die hohe Displayauflösung eine leistungsfähige Hardware voraussetzt.

Ein ROG Ally mit Z1 Extreme-Prozessor hängt beispielsweise in unter einer Stunde wieder am Netzteil, wenn ein halbwegs aufwendiges Spiel in 1080p abgespielt wird, darunter wird es unscharf.

Und dann wäre da noch die Kühlung, die solch eine performante Hardware voraussetzt, aber gut… dafür sollte in den Gehäusen von Blaze 11 und 3D One ja genug Platz sein.

Würdet ihr mal mit einem 11 Zoll-Handheld zocken wollen?