In Captain Tsubasa treten euch deutsche Spieler auf.

Captain Tsubasa ist einer der beliebtesten und besten Fußball-Animes überhaupt. Einige Charaktere, die in den Geschichten auftauchen, sind von echten Kickern inspiriert. Auch der deutsche Weltmeister und aktuelle TV-Experte Bastian Schweinsteiger diente so als Vorlage.

Ecke Teigerbran, Kopfball Bollock

Während der aktuell in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragenen WM 2026 ist Bastian Schweinsteiger als Experte von ARD und ZDF regelmäßig an der Seite der Moderatorin Esther Sedlaczek zu sehen, mit der er mittlerweile ein ziemlich ikonisches Duo bildet.

5:43 In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

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Den Status als Experte hat er sich natürlich mit seiner extrem erfolgreichen Karriere als Spieler redlich verdient. 2002 absolvierte Schweinsteiger sein erstes von insgesamt mehr als 340 Pflichtspielen für den FC Bayern München. Sein erster Einsatz für die Nationalmannschaft folgte 2004.

Neben zahlreichen deutschen Meisterschaften und DFB-Pokalen zählen der Gewinn der Champions League 2013 und natürlich der Weltmeistertitel 2014 zu seinen größten Erfolgen,

Auch in Captain Tsubasa ist Schweinsteiger vertreten. Er trägt dort allerdings den abgewandelten Namen "Schweil Teigerbran". Trotz der Ähnlichkeit gibt es aber auch ein paar eindeutige Unterschiede zum Vorbild, wie im Wiki zu Captain Tsubasa erklärt wird.

So trägt Teigerbran im Anime die Rückennummer 4 und läuft für Borussia Dortmund auf. Er spielt also für den wohl größten Rivalen der Bayern. Unter anderem hat Schweinsteiger gegen die Dortmunder das Finale der Champions League gewonnen.

Im Anime ist Teigerbran auf dem linken Flügel zuhause, ist der Eckenschütze seines Teams und mit einem brutalen Schuss ausgestattet. Einiges davon trifft auch auf den echten Spieler zu, die meisten Fans dürften Schweinsteiger aber als zentralen Mittelfeldspieler in Erinnerung haben.

Tatsächlich wurde er aber, besonders am Anfang seiner Karriere, vornehmlich auf der linken Außenseite eingesetzt. Unvergessen sind etwa seine Tore im Spiel um Platz drei der WM 2006 gegen Deutschland, die er von links nach innen ziehend mit kräftigen Fernschüssen erzielte.

Habt ihr Captain Tsubasa gesehen und erinnert ihr euch an Schweil Teigerbran?