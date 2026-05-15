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In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

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In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

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Myki Trieu
15.05.2026 | 17:49 Uhr

Nach Captain Tsubasa: Rise of New Champions folgt nun der nächste Spiele-Ableger der Reihe, der die Geschichte des Vorgängers fortsetzt: Captain Tsubasa 2: World Fighters.

Direkt nach seinem großen Erfolg als Stürmer in der Nationalmannschaft Japans und ihrem Sieg gegen rivalisierende Teams, konnte sich das Team einen Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft sichern. Um auch aus der WM siegreich hervorzugehen, müssen sich Tsubasa und Co. mächtig ins Zeug legen, denn hier haben sie es mit noch viel stärkeren Rivalen zu tun.

Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint am 28. August 2026 für Nintendo Switch, Xbox Series S/X, PlayStation 5 und PC (Steam).
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