15 Aufrufe
In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen
Nach Captain Tsubasa: Rise of New Champions folgt nun der nächste Spiele-Ableger der Reihe, der die Geschichte des Vorgängers fortsetzt: Captain Tsubasa 2: World Fighters.
Direkt nach seinem großen Erfolg als Stürmer in der Nationalmannschaft Japans und ihrem Sieg gegen rivalisierende Teams, konnte sich das Team einen Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft sichern. Um auch aus der WM siegreich hervorzugehen, müssen sich Tsubasa und Co. mächtig ins Zeug legen, denn hier haben sie es mit noch viel stärkeren Rivalen zu tun.
Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint am 28. August 2026 für Nintendo Switch, Xbox Series S/X, PlayStation 5 und PC (Steam).
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.