Batman, Zelda & Minecraft: Der frühe Prime Day wird zum Fest für LEGO-Fans!

Wie erwartet hat Amazon schon jetzt, eine Woche vor dem Start des Prime Day, zahlreiche Rabatte herausgepfeffert. Darunter sind auch dutzende LEGO-Sets, auf die ihr bis zu 35 Prozent Nachlass bekommen könnt. Wir zeigen euch, welche Deals sich besonders lohnen.Alle LEGO-Angebote in der Übersicht
LEGO am Prime Day: Das sind die zehn besten Angebote
Schon bei den frühen Prime Day Angeboten kommen LEGO-Fans voll auf ihre Kosten: Sets zu One-Piece, Zelda oder Batman stürzen sich mit starken Angeboten ins Rennen und ihr habt die Qual der Wahl. Das sind aus meiner Sicht zehn der besten Angebote:
- LEGO The Legend of Zelda: Deku-Baum 2-in-1-Set
- LEGO One Piece: Zirkuszelt von Buggy dem Clown
- LEGO Star Wars: V-19 Torrent Sternjäger
- LEGO Batmobil mit Two Face & Joker
- LEGO Minecraft: Duell mit dem Wither
- LEGO Botanicals Seerosen
- LEGO Speed Champions Ken Blocks 1965 Ford Mustang Hoonicorn V1
- LEGO Ideas: Peanuts – Snoopys Hundehütte
- LEGO Ninjago: Der Drache des Lebens
- LEGO Creators: 3-in-1-Set – Tierfiguren (Panda, Schwertwale, Pinguine)
Das ist natürlich eine kleine Auswahl. Wenn ihr den Prime Day auch als Möglichkeit des frühen Weihnachtsshoppings nutzen wollt, findet ihr im LEGO-Shop auf Amazon auch zahlreiche Sets für Kinder. Hier findet ihr alle Angebote auf einen Blick:Staubt schon vor dem Prime Day satte Rabatte ab
Letzte Chance auf beliebtes Zelda-Set?
Auf eins der Sets meiner Empfehlungsliste möchte ich noch kurz etwas genauer eingehen, denn der Deku-Baum aus the Legend of Zelda kann nicht nur auf zwei verschiedene Arten aufgebaut werden, es wird auch nicht mehr lange verfügbar sein, denn LEGO schmeißt das Set am 31. Juli aus dem Verkauf. Danach wird es vermutlich nur noch zu Wucherpreisen bei Privathändler zu bekommen sein.
Es kann also durchaus sein, dass dies die letzte Chance sein wird, sich den Baum mit einem Rabatt zu schnappen, bevor er die Klemmbaustein-Bühne verlässt. Der Rabatt fällt zwar nicht besonders hoch aus, aber wer seine Sammlung vervollständigen will, sollte das Angebot trotzdem nutzen, bevor es zu spät ist.
Um die Rabatte nutzen zu können braucht ihr, wie am Prime Day selbst auch, eine Prime-Mitgliedschaft. Falls ihr diese bisher noch nicht habt, könnt ihr sie jetzt für den ersten Monat kostenlos abschließen und so sämtliche Rabatte mitnehmen, ohne auch nur einen Cent dafür zu zahlen.Schnappt euch den Deku-Baum mit Prime-Rabatt