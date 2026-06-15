Batman, Zelda & Minecraft: Der frühe Prime Day wird zum Fest für LEGO-Fans!

Unter den frühen Rabatten befinden sich auch viele namhafte Lizenzen.

Wie erwartet hat Amazon schon jetzt, eine Woche vor dem Start des Prime Day, zahlreiche Rabatte herausgepfeffert. Darunter sind auch dutzende LEGO-Sets, auf die ihr bis zu 35 Prozent Nachlass bekommen könnt. Wir zeigen euch, welche Deals sich besonders lohnen.

LEGO am Prime Day: Das sind die zehn besten Angebote

Schon bei den frühen Prime Day Angeboten kommen LEGO-Fans voll auf ihre Kosten: Sets zu One-Piece, Zelda oder Batman stürzen sich mit starken Angeboten ins Rennen und ihr habt die Qual der Wahl. Das sind aus meiner Sicht zehn der besten Angebote:

Das ist natürlich eine kleine Auswahl. Wenn ihr den Prime Day auch als Möglichkeit des frühen Weihnachtsshoppings nutzen wollt, findet ihr im LEGO-Shop auf Amazon auch zahlreiche Sets für Kinder. Hier findet ihr alle Angebote auf einen Blick:

Letzte Chance auf beliebtes Zelda-Set?

Auf eins der Sets meiner Empfehlungsliste möchte ich noch kurz etwas genauer eingehen, denn der Deku-Baum aus the Legend of Zelda kann nicht nur auf zwei verschiedene Arten aufgebaut werden, es wird auch nicht mehr lange verfügbar sein, denn LEGO schmeißt das Set am 31. Juli aus dem Verkauf. Danach wird es vermutlich nur noch zu Wucherpreisen bei Privathändler zu bekommen sein.

Natürlich ist auch Link als Minifigur im Set enthalten.

Es kann also durchaus sein, dass dies die letzte Chance sein wird, sich den Baum mit einem Rabatt zu schnappen, bevor er die Klemmbaustein-Bühne verlässt. Der Rabatt fällt zwar nicht besonders hoch aus, aber wer seine Sammlung vervollständigen will, sollte das Angebot trotzdem nutzen, bevor es zu spät ist.

Um die Rabatte nutzen zu können braucht ihr, wie am Prime Day selbst auch, eine Prime-Mitgliedschaft. Falls ihr diese bisher noch nicht habt, könnt ihr sie jetzt für den ersten Monat kostenlos abschließen und so sämtliche Rabatte mitnehmen, ohne auch nur einen Cent dafür zu zahlen.