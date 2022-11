Bayern – Inter live: Champions League heute Abend nur bei Amazon Prime Video

Der letzte Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League ist da, zum Abschluss empfängt der FC Bayern München in einem echten Klassiker zu Hause Inter Mailand. Das Spiel könnt ihr heute Abend live exklusiv bei Amazon Prime sehen. Dazu braucht ihr nur das gewöhnliche Prime-Abo, zusätzliche Kosten gibt es nicht. Anstoß ist um 21 Uhr, die Live-Vorberichterstattung beginnt aber schon um 20 Uhr. Hier kommt ihr direkt zum Stream:

Weitere Partien in der Zusammenfassung: Während es bei Bayern gegen Inter im Grunde nur noch um die Ehre geht, da der FCB sich bereits den Gruppensieg und Inter Mailand den zweiten Platz gesichert haben, stehen in vielen anderen Gruppen am letzten Spieltag noch wichtige Entscheidungen an. Zum Beispiels könnte sich Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen Sporting CP noch den Einzug ins Achtelfinale sichern. Bei Amazon Prime Video bekommt ihr später noch die Highlights der anderen Partien zu sehen.

Champions League live in der K.O.-Phase: Amazon hat sich in dieser Saison wieder die exklusiven Übertragungsrechte für viele Dienstagsspiele der UEFA Champions League gesichert. Das gilt auch noch für die kommende K.O.-Phase. Insgesamt werden vier der sechzehn Achtelfinalspiele, zwei von acht Viertelfinalspielen und zwei von vier Halbfinalpartien nur bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Die Übersicht über die Champions-League-Übertragungen und -Berichte bei Amazon Prime Video findet ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Abo bei Amazon Prime habt, aber trotzdem Bayern gegen Inter sehen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließt. Durch diese bekommt ihr auch noch viele weitere Vorteile wie Zugriff aus tausende Filme und Serien sowie zwei Millionen Songs und viele eBooks, kostenlosen Premium-Versand und die monatlichen Gratis-PC-Spiele. Mehr erfahrt ihr hier:

Denkt aber daran, dass sich das Testabo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ im Monat verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage wieder kündigt.