Heute Abend startet die Champions League in die Gruppenphase und hat zum Auftakt gleich einen echten Knaller zu bieten: Der FC Bayern München spielt auswärts beim FC Barcelona. Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr euch das Spitzenspiel live im Stream ansehen, und zwar ohne zusätzliche Kosten. Hier findet ihr die Übertragung:

Champions League: FC Bayern München - FC Barcelona live bei Amazon Prime

Das Match wird exklusiv nur bei Amazon Prime übertragen. Anpfiff ist um 21 Uhr, der Stream mit der Vorberichterstattung beginnt aber schon um 19:30 Uhr. Im Anschluss an die Partie gibt es noch eine Highlightshow. Als Experten hat Amazon Mario Gomez, Matthias Sammer und Kim Kulig eingeladen.

In diesem Jahr teilen sich der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte für die Champions League. Amazon überträgt insgesamt 16 Spiele, davon einige exklusiv, beispielsweise das heutige Spiel sowie die Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon am 28. September. In der K.O.-Phase wird Amazon insgesamt acht Spiele vom Achtelfinale bis zum Halbfinale übertragen.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr bislang noch kein Abo bei Amazon Prime habt, aber die Partie zwischen den Bayern und dem FC Barcelona auf keinen Fall verpassen wollt, ist das kein Problem. Amazon bieten nämlich eine kostenlose 30-tägige Testphase für Amazon Prime an. Mit dieser könnt ihr nicht nur das Spiel sehen, sondern bekommt auch Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie auf mehr als zwei Millionen Songs. Obendrauf gibt's noch Extras wie kostenlosen Premiumversand. Mehr erfahrt ihr hier:

Amazon Prime: Jetzt 30 Tage kostenlos testen

Dabei solltet ihr aber beachten, dass sich das Probeabo nach Ablauf der 30 Tage in ein reguläres Abo zum Preis von 7,99 Euro im Monat umwandelt, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar.