Bei CoD Black Ops 6 ist Crossplay standardmäßig aktiviert - so schaltet ihr es aus

Auch Black Ops 6 hat Crossplay. Wir verraten euch, wie ihr es deaktiviert.

Schon seit mehreren Jahren unterstützen die Call of Duty-Spiele Crossplay. Das bedeutet also, dass ihr in Multiplayer- und Koop-Modi nicht nur mit Personen zusammengewürfelt werdet, die auf demselben System spielen, sondern auch mit solchen, die auf anderen zocken. Das sorgt immer wieder für Diskussionen – beispielsweise durch mögliche Vorteile, die PC-Spieler*innen aufgrund der Maus- und Tastatur-Steuerung haben.

Auch Call of Duty: Black Ops 6 hat Crossplay. Und das ist standardmäßig aktiviert, wenn ihr den Titel zum ersten Mal startet. Die gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, diese Crossplay-Funktion zu deaktivieren und nur Spieler*innen des "eigenen" Systems zusammenzuzocken.

Die schlechte Nachricht: Diese Möglichkeiten gibt es nur für die Konsolen-Versionen, nicht auf dem PC.

Crossplay in CoD Black Ops 6 deaktivieren – so funktioniert's

PlayStation

Auf den PlayStation-Systemen könnt ihr die Crossplay-Funktion direkt im Spiel ausschalten. Führt dazu folgende Schritte durch:

Startet Black Ops 6 und wartet, bis ihr im Hauptmenü seid. Öffnet mit der Options-Taste das Einstellungsmenü. Navigiert zum Zahnrad-Symbol und bestätigt. Wählt jetzt "Konto und Netzwerk". Die Crossplay-Einstellung ist der erste Eintrag in der Liste. Drückt X, um den Schalter auf "Aus" zu stellen.

Auf der PS5 ist die Einstellung direkt im Spiel möglich.

Xbox

Auf den Xbox-Konsolen gibt es im Spiel selbst keine Möglichkeit, Crossplay auszuschalten. Allerdings könnt ihr die Konsole "zwingen", Crossplay bei sämtlichen Spielen nicht zuzulassen – also auch bei Black Ops 6. Geht dazu wie folgt vor:

Geht ins Dashboard eurer Xbox. Navigiert zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol in der oberen Schnellauswahlleiste). Wählt "Allgemein" und dann "Onlinesicherheit & Datenschutz". Als nächstes den Punkt "Datenschutz und Online-Sicherheit" und anschließend "Xbox-Datenschutz". Im jetzt auftauchenden Menü geht ihr auf "Details anzeigen & anpassen". Navigiert jetzt zu "Kommunikation & Multiplayer". Um Crossplay zu deaktivieren, müsst ihr beim Punkt "Sie können jetzt einem netzwerkübergreifenden Spiel beitreten" die Option "Blockieren" wählen.

Auf der Xbox müsst ihr den Umweg über die Systemeinstellungen nehmen.

Wichtiger Hinweis: In der Vergangenheit hat diese Methode auf der Xbox nicht immer zuverlässig funktioniert und es wurden trotzdem noch Spieler*innen anderer Plattformen in die eigenen Lobbys gepackt. Wir können also nicht garantieren, dass sich Crossplay in Black Ops 6 auf der Xbox zufriedenstellend und dauerhaft ausschalten lässt.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. In der Kampagne muss eine Gruppe untergetauchter und von eigenen Leuten gejagter CIA-Agenten eine Verräterin enttarnen und eine gewaltige Bedrohung für die Bevölkerung abwenden. Mit insgesamt vier Jahren bekam Black Ops 6 so viel Entwicklungszeit wie bislang kein anderes Call of Duty-Spiel.

Wollt ihr Crossplay auch lieber abschalten? Auf welcher Plattform zockt ihr?