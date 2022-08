Für aktive Menschen ist eine Smartwatch eigentlich unverzichtbar, aber auch Wireless Earbuds gehören bei den meisten zur Ausrüstung – wer trainiert denn schon gerne ohne Musik? Egal ob ihr eure Technik immer up-to-date haltet oder nur alle fünf Jahre mal nach etwas Neuem schaut, diese Aktion solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wenn ihr ein Produkt der neuen Samsung Wearables bei MediaMarkt vorbestellt, bekommt ihr einen Wireless Charger Duo (zu den Galaxy Buds2 Pro) gratis oder bis zu 150€ Samsung Pay-Guthaben (bei der Samsung Galaxy Watch5 und Watch5 Pro).

Bis 150€ Samsung Pay-Guthaben zur Galaxy Watch5

Für diejenigen, die gerne aktiv bleiben (und solche, die es werden möchten) ist eine Smartwatch unglaublich praktisch. Die Galaxy Watch5 zum Beispiel, verfügt über eine detaillierte Schlafanalyse, einen Herzfrequenzmesser mit drei BioActive Sensoren und einen Schrittzähler, der ebenfalls zahlreiche andere Sportarten erfasst. Sie berechnet sogar deinen Körperfettanteil und Fitnessfortschritt.

Sie ist aber nicht nur sehr praktisch, sondern sieht auch schick aus und ist individuell an deinen Stil anpassbar. Neben den verschiedenen Gehäusefarben und Größen kannst du auch zwischen zahlreichen Ziffernblättern wählen. Damit sie auch weiterhin so stylisch bleibt, ist das Saphirglas besonders resistent gegen Wasser und Kratzer.

Um euch euer Guthaben zu sichern, braucht ihr vorerst mal einen Samsung Pay-Account. Wenn ihr die Galaxy Watch5 vor dem 25. August bestellt habt, habt ihr noch bis zum 30. August Zeit, sie auf der Samsung-Aktionsseite zu registrieren. Anschließend wird euch der Betrag gutgeschrieben.

Wireless Charger Duo: Gratis zu den Galaxy Buds2 Pro

Wireless Earbuds sind besonders für den Sport perfekt, da nicht die Gefahr besteht, dass ihr euch plötzlich bei Dehnübungen die Kopfhörer aus den Ohren reißt. Das ist aber lange nicht der einzige Grund, warum die Galaxy Buds2 Pro eine lohnende Investition sind.

Die wichtigste Anforderung erfüllen sie bereits: Großartige Klangqualität dank 24 Bit Hi-Fi. Zusätzlich beherrschen sie noch 360° Audio Motion-Tracking, sodass sich der Sound euren Kopfbewegungen anpasst. So fühlt ihr euch wie mitten auf der Konzertbühne.

Für Gespräche eignen sich die Galaxy Buds2 Pro auch hervorragend, denn ihr müsst sie nicht einmal aus den Ohren nehmen, um euch zu unterhalten. Dank der besonders guten Geräuschunterdrückung könnt ihr euren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen problemlos verstehen. Gleichzeitig filtern sie alle noch so kleinen störenden Geräusche heraus, sodass eure Stimme klar am anderen Ende ankommt.

Wenn ihr die Galaxy Buds2 Pro vor dem 28. August vorbestellt, bekommt ihr den Wireless Charger Duo gratis dazu. Damit könnt ihr eure Galaxy Buds und die Galaxy Watch gleichzeitig laden, wenn ihr nach einem langen Tag nachhause kommt.