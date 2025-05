Eines der beliebtesten Fantasy-Brettspiele aller Zeiten geht endlich weiter – und es ist genauso gut wie am Anfang!

Wie immer bei die Legenden von Andor sind die Zeichnungen unfassbar beeindruckend.

Die Legenden von Andor waren ein Meilenstein für moderne, kooperative Brettspiele. Einsteigerfreundlich, aber trotzdem herausfordernd, einzigartige Mechanismen und sehr schön erzählte Stories in einer atemberaubenden Fantasy-Welt. Hinzu kommen noch liebevoll gestaltete Materialien und Artworks, die euch nahezu ins Gesicht schreien, dass hier mit sehr viel Herzblut gearbeitet wurde.

Das ferne Land ruft euch zu sich

Jede neue Andor-Box bringt auch einiges an Neuheiten mit. Und hier ist wirklich vieles neu: Es gibt neue Helden, neue Gegner, zwei komplett neue Spielbretter und insgesamt sieben Szenarien, durch die ihr euch kämpfen könnt. Das alles im typischen Andor-Gewand, aber trotzdem mit vielen neuen Einfällen, wie etwa dem neuen spielbaren Charakter Raash, der sich auf einem gezähmten Steppenbüffel vorwärts bewegt.

Andor mach nach wie vor Spaß, dafür sorgen die regelmäßig erscheinenden neuen Inhalte.

Das ferne Land ist sowohl etwas für Hardcore-Fans der Reihe, die hier wieder voll und ganz auf ihre Kosten kommen, als auch für Personen die die Legenden von Andor bisher noch gar nicht kennen. Denn mit der bewährten Tutorial-Mission müsst ihr nicht lange Anleitungen studieren, sondern könnt direkt losspielen – alles weitere lernt ihr während des Spiels.

Was macht dieses Brettspiel so genial?

Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Gründe: Zum einen die klug durchdachten und zuvor noch nie dagewesenen Mechaniken des Spiels. So gibt es etwa keine Lebenspunkte oder ähnliches, sondern nur Willenskraft.

Je mehr Willenskraft ein Charakter besitzt, desto mehr Würfel darf er beim Angreifen werfen und es kann Willenskraft ausgegeben werden, um mehr Aktionen auszuführen. Nach jeder Runde bewegt sich der Erzählstein weiter und treibt die Story des Szenarios voran, bringt neue Gegner auf das Brett und kann die Geschehnisse auch gerne mal auf den Kopf stellen.

Der Spielplan ist doppelseitig bedruckt, je nach Szenario müsst ihr eine andere Seite verwenden.

Der zweite Grund sind die liebevoll gestalteten Zeichnungen. Man erkennt sofort den Stil von Michael Menzel, der Spiel nicht nur entworfen, sondern auch komplett selbst illustriert hat. Sie haben ihren ganz eigenen Stil und der passt perfekt zur beschriebenen Welt.

Ein Brettspiel mit einer sehr aktiven Community

So ähnlich wie eine Modding-Community haben sich Andors-Fans in einem Forum zusammengetan um sich auszutauschen und neue Szenarien zu entwickeln. Also wenn ihr durch die Abenteuer der Andor Big Box durchgespielt habt – die ich euch für den Einstieg besonders empfehlen kann – und den anderen Stand-Alone die ewige Kälte auch schon kennt, dann findet ihr in der Taverne von Andor über 5.000 Szenarien, die von Fans erstellt worden sind und dort gratis zum Download bereit stehen. Wer davon alle spielen will, muss sich wahrscheinlich sein ganzes Leben lang kein neues Brettspiel mehr zulegen.