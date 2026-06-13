Berserk kehrt nach 9 Monaten mit einem neuen Kapitel zurück - und einer Handlung, an der Miura 20 Jahre lang gescheitert ist

Berserk kehrt mit Kapitel 384 zurück. Supervisor Mori verrät, dass der verstorbene Kentaro Miura diese Szene 20 Jahre lang nicht lösen konnte – jetzt ist sie da.

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Jusuf Hatic
13.06.2026 | 06:00 Uhr

Prepare to suffer: Das in Fankreisen verbreitete Berserk-Motto dürfte für Guts auch in den angekündigten Kapiteln gelten. (© Kentaro Miura, Kouji Mori OLM) "Prepare to suffer": Das in Fankreisen verbreitete Berserk-Motto dürfte für Guts auch in den angekündigten Kapiteln gelten. (© Kentaro Miura, Kouji Mori / OLM)

Nach neun Monaten kehrt Berserk in das Wochenmagazin Young Animal zurück. Kapitel 384 – der erste Teil von drei angekündigten Kapiteln in Folge – erschien am 12. Juni 2026. Supervisor Kouji Mori, enger Freund des 2021 verstorbenen Schöpfers Kentaro Miura, hat die Rückkehr auf X angekündigt.

Was Mori dabei verrät, geht über eine bloße Release-Meldung hinaus: "Diese Episode ist ein Kapitel, über das Miura 20 Jahre lang gegrübelt hat – und auch mich, der es von ihm dutzende Male gehört hat, vor enorme Herausforderungen gestellt hat."

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir teilweise auf die jüngsten Handlungen des Berserk-Mangas mit dem Stand von Kapitel 383 ein.

Video starten 10:54 Dark Souls - Video-Rückblick: Unsere besten Momente

Was Miura zwei Jahrzehnte nicht lösen konnte

Als Miura den kommenden Handlungsstrang erstmals plante, befand sich Berserk laut Screenrant mutmaßlich noch in den frühen Kapiteln des "Millenium-Falken"-Arcs.

Die Stupa – ein buddhistischer Bau, der sowohl als Grabstätte als auch als Ort der Meditation dient –, in die Protagonist Guts am Ende von Kapitel 383 eingetreten ist, war damit eine Idee, die Miura über Arcs hinweg mit sich getragen hat, ohne je eine Lösung zu finden, die ihm genügte.

Mori selbst beschreibt den Entstehungsprozess als ungewöhnlich aufwendig: Er habe die Dialoge gemeinsam mit Shimada – dem langjährigen Lektor, der sowohl Miura als auch Mori als Mentor begleitet hat – immer wieder durchgearbeitet. "Irgendwie haben wir es geschafft", schreibt Mori.

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Guts im Stupa wird ein Wendepunkt

Zur Erinnerung: Kapitel 383 endete damit, dass Guts die Stupa betritt, umgeben von Erinnerungen wie dem Moment aus Kapitel 367, in dem Griffith Casca nach Falconia entführte.

Ausgerechnet, könnte man meinen. Schließlich hatte Guts anderen Charakteren wie Rickert geholfen, ihren persönlichen Schmerz zu verarbeiten – den eigenen hat er aber lange vor sich hergeschoben und wird dabei von der Bestie der Dunkelheit angetrieben, die ihn auf dem Pfad der Rache halten will.

Die Stupa scheint also der Ort zu sein, an dem dieser Wesenszug zumindest in Frage gestellt wird. Studio-Gaga-Assistent Hideaki Sugimoto erklärte dazu knapp und trocken: "Das dieswöchige Berserk ist brutal. Bleibt dran."

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Kapitel 384 ist der Auftakt von drei angekündigten aufeinanderfolgenden Kapiteln – was für Berserk nach Miuras Tod keine Selbstverständlichkeit ist. Mori selbst lobt Studio Gaga und den leitenden Zeichner Kurosaki ausdrücklich: Die Arbeit an diesem Kapitel sei "wirklich hervorragend" gewesen.

Wenn das mal keine Vorfreude schürt.

Was erhofft ihr euch von den neuen Berserk-Kapiteln?

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