Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)

Mit Shift-Codes gibt es in Borderlands 4 wieder Waffen und andere Goodies.

Borderlands 4 bringt die altbekannten Shift-Codes zurück, mit denen ihr regelmäßig besonders seltenes Loot ergattern könnt. Allerdings gelten sie oftmals auch nur für eine begrenzte Zeit, sodass ihr euch beeilen müsst. Wir halten euch hier im Artikel künftig über aktuell gültige Keys auf dem Laufenden und verraten, wie ihr sie einlöst.

Letztes Update am 05. November 2025: Es gibt weiterhin keine neuen Codes, dafür habt ihr noch etwas länger Zeit, um die Halloween-Codes für fünf goldene Schlüssel einzulösen. Hinweis: Da Shift-Keys immer wieder ablaufen und neue hinzugefügt werden, aktualisieren wir diesen Artikel regelmäßig.

Alle Shift-Codes für Borderlands 4 im November 2025

WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ (gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel

(gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9 (gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel

(gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF (gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel

(gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel 5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT (gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel

(gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z (gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel

(gültig bis zum 07. November, 07:59 Uhr) - 1 Goldener Schlüssel CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z (Gültigkeit: nicht bekannt, am besten also direkt einlösen) - 1 Goldener Schlüssel

(Gültigkeit: nicht bekannt, am besten also direkt einlösen) - 1 Goldener Schlüssel 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ (gültig bis zum 6. November): Kürbis-Kopf-Skin für alle Vault Hunter, Waffen-Skin

(gültig bis zum 6. November): Kürbis-Kopf-Skin für alle Vault Hunter, Waffen-Skin J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ (gültig bis zum 31. Dezember 2030): Maliwannabee Skin für Harlowe

(gültig bis zum 31. Dezember 2030): Maliwannabee Skin für Harlowe BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 (gültig bis zum 31. Dezember 2030): Mass Market Appeal Skin für Vex

(gültig bis zum 31. Dezember 2030): Mass Market Appeal Skin für Vex JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB (gültig bis zum 31. Dezember 2030): Cult Classic Skin für Amon

(gültig bis zum 31. Dezember 2030): Cult Classic Skin für Amon TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B (gültig bis zum 31. Dezember 2030): Savings Savior Skin für Rafa

(gültig bis zum 31. Dezember 2030): Savings Savior Skin für Rafa JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R (31. Dezember 2030): Befreie-Dich-Pack

(31. Dezember 2030): Individueller Code, wenn ihr euch für den Newsletter bei eurem Shift-Account anmeldet (gültig bis zum 31. Dezember 2030)

(gültig bis zum 31. Dezember 2030) T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 (immer gültig): 1 Goldener Schlüssel

1:38 Der neue Borderlands 4-Trailer von der State of Play

Autoplay

Noch mehr Shift-Codes und Belohnungen für Borderlands 4

So funktioniert die Discord-Quest für einen Shift-Code: Loggt euch bei Discord ein und sucht unter Discover -> Quests nach Borderlands 4. Nehmt dort die Quest an und sagt ob ihr auf PC oder Konsole spielt. Auf dem PC sollte Discord alles automatisch erkennen, für Konsolen müsst ihr einmal euren Account mit Discord verknüpfen. Startet dann das Spiel, spielt für 15 Minuten und geht wieder bei Discord rein und holt euch den individuellen Code für einen goldenen Schlüssel ab.

So bekommt ihr eine weitere Belohnung: Meldet ihr euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr den Waffen-Skin "Hazard Pay". Dafür müsst ihr euch mit eurem Shift-Account auf der offiziellen Webseite anmelden und unter eurem Profil die Optionen "Ich möchte Neuigkeiten und Werbemitteilungen von 2K und seinen Partnern erhalten" und "Ich möchte den Gearbox-Newsletter abonnieren" aktivieren.

Verbindet dann noch über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr später spielen wollt und meldet euch mit eurem Shift-Account im Spiel an, um die Skin zu erhalten.

So löst ihr Shift-Codes in Borderlands 4 ein

Damit ihr Shift-Codes einlösen könnt, benötigt ihr natürlich zuerst ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite erstellen könnt. Hier könnt ihr euch per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) anmelden.

Verbindet dann über die Option "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes über zwei Wege einlösen:

Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!

Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist! Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.

Goldene Schlüssel einlösen

Die Schlüssel, die ihr durch die Codes bekommt, könnt ihr nur an den Goldenen Kisten im Spiel einlösen. Die findet ihr wiederrum an mehreren Stellen, genauer gesagt in den Fraktionsstädten in jedem der vier Hauptgebiete:

Die Startrampe (Die Welkfelder)

(Die Welkfelder) Beltons Bohrung (Terminus-Weite)

(Terminus-Weite) Carcadia (Ödland von Carcadia)

(Ödland von Carcadia) Sperrzone (Dominion)

So sehen die goldenen Truhen aus, an denen ihr eure Schlüssel einsetzen könnt.

Crossplay geht in Borderlands 4 auch via Shift

Übrigens, wenn ihr Cross-Plattform mit euren Freund*innen spielen wollt, benötigt ihr ebenfalls einen Shift-Account. Nur darüber könnt ihr nämlich spezifische Personen auf anderen Plattformen finden.

Vom Hauptmenü aus wählt ihr hier die Shift-Option, navigiert zum Freunde-Tab und gebt den kompletten Shift-Namen eurer Freund*innen ein, um sie eurer Liste hinzuzufügen. Jetzt sollten sie im Hauptmenü in der oberen rechten Ecke bei Freunden angezeigt werden. Achtet außerdem darauf, dass ihr Crossplay in den Einstellungen eingeschaltet habt, wenn ihr zusammen zocken wollt.