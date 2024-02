Die besten Anime: Das ist eure Chance auf limitierte Collector's Editions im Angebot!

Die Auswahl der Angebote ist wieder groß und ihr werdet in vielen Genres fündig!

Wer schon einmal Anime gekauft hat, weiß, dass das unter Umständen ein teures Vergnügen sein kann. Umso besser, wenn man die begehrte Ware dann günstig im Amazon-Angebot kaufen und ordentlich sparen kann! Bei Amazon haben sich einige Anime ins Angebot geschlichen und wir geben euch den Überblick.

Deshalb solltet ihr den Deal nicht verpassen Anime sind teuer und selten im Angebot

Viele limitierte Collector's Editions im Angebot

Super Preis-Leistung-Verhältnis bei Serien

Einige kleinere Nischenfilme im Angebot

Your Name und Neon Genesis Evangelion in schicken Sammlerausgaben

Einer der erfolgreichsten Anime-Filme und einer der erfolgreichsten Anime-Serien aller Zeiten gibt's dank des Amazon-Angebots beide günstig zu schnappen. Besonders die Limited Collector's Edition White von Your Name ist die ideale Gelegenheit sich den wunderschönen Anime in einer ebenfalls sehr schicken Box zu holen. Falls ihr lieber knackscharfes 4K bevorzugt, ist diese Fassung ebenfalls reduziert.

Einen gewaltigen Eindruck macht die riesige Komplettbox vom Ausnahme-Anime Neon Genesis Evangelion her. Hier bekommt ihr das vollständige Paket der Serie, inklusive einer neuen Synchronisation (keine Sorge, die Alte ist auch dabei), einem sehr umfangreichen Booklet und haufenweise Extras, Behind The Scenes und natürlich allen Enden, die die wilde Produktionsgeschichte des Anime zu bieten hat.

Die Komplettbox von NGE hat in der Collector's Edition einiges zu bieten!

Von SciFi-Klassiker über moderne Romantik ist alles dabei

Mit dem Mega-Erfolg von Your Name konnte Regisseur Makoto Shinkai seinen ästhetischen Stil und seinen Sinn für Romantik erfolgreich unter Beweis stellen. Auch seine beiden Nachfolger Weathering With You und Suzume erfreuen sich großer Beliebtheit. Während die Veröffentlichung des Heimvideos von Suzume noch aussteht, kann man sich derzeit mit der Collector's Edition White von Weathering With You begnügen.

Diese ist im gleichen Stil gehalten, wie die Collector's Edition von Your Name, weshalb die beiden Filme nebeneinander im Regal ein schönes Paar abgeben. Das Besondere an den White Editions ist neben dem namensgebenden Design und der Artwork-Gallerie, die beigelegte CD des Soundtracks.

Hier könnt ihr einen Blick auf die Collector's Editions White von Your Name und Weathering With You werfen.

Eine tonale 180-Grad Wende zu nicht nur einem der einflussreichsten Anime-Filme aller Zeiten, sondern auch zu einem Meilenstein der Science Fiction und Cyberpunk-Filme: Akira. Dem Film bedarf es wenig Einleitung und ihr könnt euch selbst überzeugen, denn alle Varianten des Films sind aktuell im Angebot. Am meisten spart ihr natürlich bei der hervorragenden und schicken 4K Limited Edition, die mit einigen Extras daher kommt.

Weitere Collector's Editions im Angebot:

Der Junge und das Biest, nicht zu verwechseln mit dem aktuellen Miyazaki-Kinofilm "Der Junge und der Reiher", ist mit seiner Collector's Edition aktuell ebenfalls reduziert. Besonders schick ist hier das aufwändige Artwork, was die Innenseite der Box gestaltet und interessante Making-Of's sind ebenfalls dabei.

Wenn ihr den Titel Josie, der Tiger und die Fische hört, erkennt ihr eventuell ein Muster von Anime-Filmen, die Tiere mit im Titel haben. Dabei geht es in dem Film um eine herzerwärmende Freundschaft zwischen einem unbeschwerten Jungen und einem verträumten Mädchen.

Alle Angebote im Überblick

Hier listen wir für euch noch einmal alle Anime-Angebote auf, die wir finden konnten:

