Von Dragon Ball Z bis Digimon - Das sind meine liebsten deutschen Anime-Intros aus alten RTL 2-Zeiten

So sah ich damals sicherlich auch als Kind aus, als ich das DBZ-Intro mitgesungen habe.

Dragon Ball, Digimon, Pokémon und Co. – die alten RTL 2-Animes aus den 90ern und frühen 2000er Jahren sind einfach Kult. Und das liegt nicht nur an den Serien selbst, sondern auch an ihren eingängigen Openings, von denen ich heute immer noch einen Ohrwurm bekomme, sobald ich den Titel lese. Ich stelle euch meine Lieblings-Intros vor!

Chala-Head-Chala aus Dragon Ball Z

Interpret: Fred Röttcher

Fred Röttcher Folgen: 1 bis 199

Absoluter Klassiker, zu dem eigentlich gar nicht viel gesagt werden muss. Als Kind gehörte Dragon Ball Z zu meinen absoluten Lieblingsserien und ich sang jeden Abend mit, wenn eine neue Folge ausgestrahlt wurde! Der deutsche Text stammt von Andy Knote, der in dieser Liste noch das ein oder andere Mal genannt wird.

Das Intro aus dem originalen Dragon Ball

Interpretin: Renate Haßlberger

Renate Haßlberger Folgen: 1 bis 153

"Finde deine 7 Dragon Balls, und deine Wünsche werden wahr....." – ich hatte als Kind einen Dauerohrwurm von diesem Song, der musikalisch passend für die damalige Zeit ein wenig an Euro-Trance erinnert. Das deutsche Opening trägt den Titel "Das Geheimnis der Sieben Dragon Balls".

Monster Rancher - Intro

Interpretin: Ricarda Kinnen

Ricarda Kinnen Folgen: 1 bis 48

Monster Rancher gehört zu den weniger bekannteren Animes in dieser Liste, hat aber ebenfalls einen wunderschönen Intro-Song. Gesungen wird das Lied von Ricarda Kinnen, der deutsche Text sowie die Produktion wurden ebenfalls wieder von Andy Knote übernommen, der bei diversen anderen deutschen Anime-Songs von früher seine Hände im Spiel hatte.

Kickers - Intro

Interpretin: Erika Bruhn

Erika Bruhn Folgen: 1-26

Und jetzt alle: "Unsere Kickers die schaffen es - Vor! Unsere Kickers die schaffen es - Tor! Unsere Kickers sind bald Nummer eins!" – kaum ein anderes Lied erinnert mich so sehr an meine Kindheit wie das Kickers-Intro. Denn ihr müsst wissen: Ich war als Knirps selbst fußballbegeistert und habe in meiner Freizeit jahrelang nichts anderes getan, als gegen den Ball zu treten und manchmal versehentlich Fensterscheiben einzuschießen. Schöne Zeit! (Anmerkung der Redaktion: Weniger für Lindas Nachbarn)

Digimon - Intro von Staffel 1

Interpret: Frank Schindel

Frank Schindel Folgen: 1 bis 54

Was das Opening der ersten Digimon-Staffel für mich als Kind so besonders machte, war weniger der Song selbst, sondern insbesondere der Text: "Leb' deinen Traum, denn er wird wahr! Geh' deinen Weg, stelle dich der Gefahr! Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist!" – das fand ich damals motivierender als die meisten Floskeln, die mir Lehrkräfte nach der Zeugnis-Ausgabe entgegen schmetterten. Danke dafür!

Pokémon - Intro von Staffel 1

Interpret: Noel Pix

Noel Pix Folgen: 1 bis 82

Damit ihr bei der nächsten Party mit neuem Pokémon-Wissen angeben könnt: In den westlichen Ländern wurde ein anderes Intro-Lied für die erste Pokémon-Staffel verwendet als in Japan. Dieses wurde ursprünglich vom US-Amerikaner John Loeffler komponiert und in 17 Sprachen übersetzt. Für die Übersetzung von "Komm schnapp' sie dir alle", dem deutschen Titellied von Staffel 1, zeichnen sich Andy Knote und Ralf Vornberger verantwortlich. Gesungen wird das Stück von Noel Pix.

One Piece Opening aus Staffel 1

Interpret: Noel Pix

Noel Pix Folgen: 1 bis 115 sowie 279 bis 283

Das erste deutschsprachige One Piece-Intro ist in zwei Parts geteilt: Der erste Teil erzählt die Legende von Gold Roger und der zweite Part schmettert einen eingängigen Rocksong. Beide Teile konnte ich als Kind schon nach kurzer Zeit in und auswendig. Wäre ich mal beim Lernen von Gedichten in der Schule so diszipliniert gewesen...

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welches Anime-Intro von früher ist heute noch euer absoluter Liebling? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Antworten!