Die besten neuen Switch-Spiele im Juni: Luigi, Star Wars, Monster Hunter und vieles mehr!

Der Juni 2024 bringt einige Spiele-Highlights auf Nintendo Switch. Auch Luigi ist mit dabei.

Auch im Juni erscheinen wieder eine Menge spannender Spiele für Nintendo Switch. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch einige der Highlights aus dem Nintendo eShop herausgesucht und stellen sie euch hier kurz vor, darunter zum Beispiel ein großer Exklusivtitel mit Luigi in der Hauptrolle, ein neues Star Wars-Spiel und ein JRPG-Hit:

Luigi’s Mansion 2 HD

2:37 Luigi's Mansion 2 HD - Trailer zum Remaster für Nintendo Switch

Erscheint am: 27. Juni

Luigi’s Mansion 2 HD für Nintendo Switch ist eine technisch stark verbesserte Neuauflage des ursprünglich für Nintendo 3DS erschienenen Hits. Der Stil wurde zwar grundsätzlich beibehalten, aber die Grafik punktet durch eine höhere Auflösung und viele neue Details.

Wie im Original spiel ihr Marios Bruder Luigi, der es trotz seiner Furcht mit den vom bösen König Buu Huu beherrschten Geistern des Nachtschattentals aufnimmt und beispielsweise eine in Eis gehüllte Mine, ein botanisches Forschungslabor und eine gruselige Uhrenfabrik erforscht. Dabei ist er ausgerüstet mit dem sogenannten Schreckweg 09/15, einer Art Staubsauger für Geister, und dem Gespenster lähmenden Stroboblitz.

Mit dem Schreckweg geht Luigi auf Geisterjagd.

Neben der Solo-Kampagne gibt es auch noch einen umfangreichen Multiplayer-Modus, in dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam den sogenannten Wirrwarrturm erforschen und dabei auf ganz eigene Herausforderungen und im Singleplayer nicht enthaltene Geister treffen. Ihr könnt entweder lokal mit mehreren Konsolen oder online zusammen spielen, wobei ihr für Letzteres Nintendo Switch Online braucht.

Übrigens könnt ihr mit Nintendo Switch Online beim Kauf kräftig sparen. NSO-Mitglieder können sich nämlich für 99€ zwei Game Coupons holen und diese anschließend für große Switch-Spiele einlösen. Schnappt ihr euch auf diese Weise Luigi’s Mansion 2 HD und z.B. die gerade erst erschienene Switch-Version von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, die beide normalerweise 59,99€ kosten, spart ihr so rund 21€. Hier erfahrt ihr mehr:

Super Monkey Ball: Banana Rumble

Niedliche Affen in transparenten Bällen: Super Monkey Ball geht auf Nintendo Switch in die nächste Runde!

Erscheint am: 25. Juni

Wie in den Vorgängern spielt ihr auch in Super Monkey Ball: Banana Rumble wieder niedliche Affen, die in durchsichtigen Bällen durch über 200 bunte Level von der Großstadt bis zum Inselparadies hüpfen und rasen. Dabei müsst ihr stets darauf achten, nicht über den Rand der Level hinauszurollen und in die Tiefe zu stürzen. Neu ist die Wirbelsturm-Attacke, mit der ihr durch Hindernisse brechen und euch so neue Wege eröffnen könnt.

Im Online-Multiplayer, für den ihr Nintendo Switch Online benötigt, können bis zu 16 und lokal an einer Konsole bis zu vier Spieler*innen gegen- oder miteinander antreten und sich beispielsweise in Rennen messen, einen Wettstreit um Bananen liefern oder zusammen Roboter bekämpfen. Daneben gibt es noch den umfangreichen, story-basierten Abenteuermodus, den ihr allein oder im Koop bestreiten könnt und in dem ihr nach Artefakten sucht, um die Legendäre Banane zu finden.

Monster Hunter Stories

0:38 Monster Hunter Stories kehrt 2024 zurück

Erscheint am: 14. Juni

Das erste, ursprünglich für Nintendo 3DS erschienene Monster Hunter Stories kommt in einer verbesserten und inhaltlich erweiterten Neuauflage auf Nintendo Switch. Anders als bei den Spielen der Monster Hunter-Hauptreihe handelt es sich bei dem Ableger um ein rundenbasiertes Taktik-RPG im Stile von Pokémon. Anstatt Monster zu jagen und zu erlegen, sammelt ihr hier nämlich ihre Eier, brütet sie aus und zieht die Monster anschließend groß.

Im Kampf stehen euch die Monster dann zur Seite, wobei ihre Fähigkeiten von eurer Erziehung abhängen. Die Story dreht sich um die schwarze Pest, welche die Welt bedroht. Um sie zu bekämpfen, müsst ihr euch mit den Jägern verständigen, deren ganzer Lebensinhalt im Töten der Monster besteht. Neben dem umfangreichen Solo-Modus gibt es für Mitglieder von Nintendo Switch Online auch einen Online-Multiplayer, durch den ihr euch Monster-Schlachten mit Spieler*innen aus aller Welt liefern könnt.

Star Wars: Hunters

0:26 Star Wars: Hunters - Free to Play-Multiplayer-Action für die Switch angekündigt

Erscheint am: 4. Juni

Star Wars: Hunters ist ein Free-2-Play-Shooter, in dem ihr in der Third-Person-Perpektive die verschiedensten Figuren aus dem Star Wars-Universum steuert, vom Soldaten der imperialen Sturmtruppen über einen Jedi-Droiden und einen Kopfgeldjäger bis hin zu einem riesigen Wookiee. Ihr liefert euch spannende Online-Matches in abwechslungsreichen Arenen wie einem Ewok-Dorf und dem Todesstern, wobei stets Teams von vier Personen gegeneinander antreten.

Es gibt verschiedene Modi, in denen ihr beispielsweise Kontrollpunkte halten, einen kleinen Droiden in eure Obhut nehmen und oder schlicht die meisten Kills sammeln müsst. Um den Sieg zu erringen, sollte euer Team stets gut zusammenarbeiten und die individuellen Vorteile der verschiedenen Charakterklassen ausnutzen. Für die Langzeitmotivation sollen Online-Ranglisten und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere sorgen.

Shin Megami Tensei V: Vengeance

3:10 Shin Megami Tensei 5 - Gameplay-Trailer zum düsteren JRPG

Erscheint am: 14. Juni

Shin Megami Tensei ist eine bereits seit mehr als 30 Jahren laufende JRPG-Reihe, der auch die berühmten Persona-Spiele entstammen. Der fünfte Teil der Hauptreihe bekommt nun unter dem Titel „Vengeance“ eine inhaltlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Diese enthält eine völlig neue, zusätzliche Geschichte, welche sich um eine mysteriöse Gruppe von Dämonen dreht und euch an bislang unbekannte Orte führt.

In Shin Megami Tensei V spielt ihr einen Schüler in Tokyo, der nach einem Erbeben zusammen mit seinen Freunden in einer albtraumhaften Parallelwelt landet und dort in einen Krieg zwischen Engeln und Dämonen hineingezogen wird. Schon bei seinem ursprünglichen Release im Jahr 2021 hat das Rollenspiel sehr gute Kritiken bekommen. Neben der spannenden Story und den komplexen Charakteren gab es vor allem für das anspruchsvolle Kampfsystem viel Lob.

SPY x ANYA: Operation Memories

SPY x ANYA lässt euch die beliebteste Figur des Anime-Hits SPY x FAMILY steuern.

Erscheint am: 28. Juni

Mit SPY x ANYA: Operation Memories bekommt die erfolgreiche Anime-Serie SPY x FAMILY ihr erstes Switch-Spiel. Die Serie dreht sich um eine Familie, die aus einem Spion, einer Auftragsmörderin und dem adoptierten, gedankenlesenden Waisenkind Anya besteht. Letztere ist durch ihre Kräfte die einzige, die die wahren Identitäten aller kennt, während ihre Adoptiveltern keine Ahnung vom geheimen Job des jeweils anderen haben.

SPY x ANYA: Operation Memories dreht sich um ein Schulprojekt der Grundschülerin: Für ein Fototagebuch besucht sie unter anderem Parks, Aquarien und Museen. Da Anya fasziniert vom Beruf ihres Vaters ist, macht sie daraus in ihrer Fantasie ihr ganz eigenes Spionageabenteuer. Das Gameplay besteht neben Erkundung und kleinen Rätseln aus 15 verschiedenen Minispielen. Fans können sich zudem auf ein Wiedersehen mit vielen aus der Vorlage bekannten Charakteren freuen.

Tchia

1:14 Tchia - Die Open World und ihre Möglichkeiten im Gameplay-Trailer

Erscheint am: 27. Juni

Tchia ist ein Open-World-Abenteuer, in dem ihr eine wunderschöne, vom östlich Australiens gelegenen Neukaledonien inspirierte Inselgruppe erkundet, indem ihr rennt, klettert, taucht, segelt und sogar durch die Luft gleitet. Ziel der Protagonistin ist es, ihren Großvater vor dem Tyrannen Meavora zu retten, der das Archipel mithilfe seiner aus Holz und Stoff erschaffenen Soldaten beherrscht.

Zum Glück ist Tchia alles andere als wehrlos, sie verfügt sogar über übernatürliche Kräfte: Mithilfe der sogenannten Seelensprünge kann sie sich in hunderte Gegenstände und in über 30 verschiedene Tiere verwandeln, deren Fähigkeiten sie im Kampf nutzen kann. Daneben bietet das Action-Adventure auch viele friedliche Momente, in denen ihr euch mit den schrulligen Bewohnern unterhaltet oder auf eurer Ukulele spielend die Schönheit der Landschaft genießt.

Airhead

1:45 Airhead - Ankündigungs-Trailer mit Köpfchen

Erscheint am: 7. Juni

Airhead ist ein Puzzle-Platformer mit 3D-Grafik, aber zweidimensionalen Leveln, der optisch wie eine buntere Version der Indie-Klassiker Inside und Limbo wirkt. Der Protagonist scheint auf den ersten Blick ein kleines Figürchen mit großem Kopf zu sein, besteht aber tatsächlich aus zwei verschiedenen Wesen namens Body und Head. Head wurde buchstäblich sein Herz gestohlen, das ihn mit Luft versorgt. Body hilft ihm nun, es wiederzufinden.

Die beiden begeben sich gemeinsam auf eine Reise durch eine mysteriöse und schick inszenierte Spielwelt und treffen dabei auf die verschiedensten Kreaturen und Maschinenwesen, die ihnen mal mehr und mal weniger freundlich gesinnt sind. Die Welt ist im verschachtelten Metroidvania-Stil aufgebaut und birgt eine Menge versteckter Geheimnisse und Rätsel. Um diese zu lösen, müssen Body und Head sich oftmals voneinander trennen.

Democracy 4: Console Edition

In Democracy 4 solltet ihr bei jeder politischen Entscheidung eure Beliebtheitswerte im Auge behalten.

Erscheint am: 5. Juni

In Democracy 4 regiert ihr einen von zehn verschiedenen Staaten, darunter beispielsweise die USA, Deutschland und Japan. Dabei versucht ihr einerseits, das Land durch neue Gesetze nach eurem Willen umzuwandeln, und andererseits, die Unterstützung der Bevölkerung nicht zu verlieren, denn sonst seid ihr bei den nächsten Wahlen euren Posten los. Das Spiel lässt euch die Freiheit, jeden Weg einzuschlagen, den ihr wollt. Nur müsst ihr eben mit den Folgen leben.

Ob ihr nun den radikalsten Kapitalismus wählt und die Steuern gleich ganz abschafft oder eure Nation in den Kommunismus führt, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, eure Staatsfinanzen und jede einzelne Bevölkerungsgruppe werden vom Spiel nämlich detailliert berechnet und simuliert. Übertreibt ihr es und macht euch die falschen Gruppen zum Feind, könnte es sein, dass euch noch deutlich Schlimmeres bevorsteht als die demokratische Abwahl.