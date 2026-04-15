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Die besten PS5-Angebote der Woche: Diese 10 Spiele könnt ihr jetzt richtig günstig abstauben!

Gerade könnt ihr eine ganze Menge PS5-Spiele günstig abstauben, von AAA-Hits wie Call of Duty und Monster Hunter Wilds bis hin zu Indie-Geheimtipps. Wir haben euch 10 der besten Angebote herausgesucht.

GamePro Deals
15.04.2026 | 11:07 Uhr


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Neben großen AAA-Spielen könnt ihr auch einige kleinere Geheimtipps für PS5 gerade günstig abstauben. Neben großen AAA-Spielen könnt ihr auch einige kleinere Geheimtipps für PS5 gerade günstig abstauben.

Diese Woche gibt's bei Amazon eine ganze Menge PS5-Spiele günstig. Damit ihr nicht das Beste verpasst (manche der günstigen Spiele sind nämlich nicht so einfach über Amazons Angebots-Übersicht auffindbar) haben wir euch unten in diesem Artikel zehn der besten Angebote herausgesucht. Wer sich lieber selbst durch die aktuellen Gaming-Deals bei Amazon wühlen möchte, kann das hier tun:

Gaming-Angebote bei Amazon: PS5-Spiele jetzt günstig abstauben!

PS5-Spiele im Angebot: Das sind die Top 10!

Video starten 10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Hier haben wir euch eine Top-10-Liste aus den neuen PS5-Angeboten bei Amazon zusammengestellt. Beachtet dabei bitte: Die Deals könnten jederzeit enden oder ausverkauft sein, unabhängig davon, wie lange sie laut der Produktseite offiziell laufen. Zur besseren Orientierung haben wir euch noch das Genre des Spiels und den Durchschnitt der internationalen Bewertungen laut OpenCritic angegeben:

Wir empfehlen euch übrigens, nicht nur auf die ganz großen AAA-Titel wie Black Ops 6 und Monster Hunter Wilds, sondern auch auf die kleineren Titel zu achten. Insbesondere Sea of Stars ist ein echter Rollenspielhit, der euch eine klassische JRPG-Spielerfahrung im Stil von Chrono Trigger und Earthbound bietet, vermischt mit einigen modernen Ideen.

Mit Cronos: The New Dawn und Wuchang: Fallen Feathers bekommt ihr außerdem zwei AA-Actionhits aus 2025, die viele von euch bestimmt bislang verpasst haben, bereits deutlich günstiger. Selbst A Quiet Place: The Road Ahead, das in Tests nur mittelmäßig abgeschnitten hat, könnt ihr zum derzeitigen Schnäppchenpreis mal eine Chance geben, vor allem dann, wenn ihr Fans der Filmvorlage seid.

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