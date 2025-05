Eines der besten PS5-Horrorspiele seit Jahren: Hit mit Top-Wertung im GamePro-Test jetzt im Angebot schnappen!

Jetzt könnt ihr das wohl beste PS5-Horrorspiel des letzten Jahres günstiger nachholen.

Eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre könnt ihr euch gerade für PS5 günstiger sichern: Bei Amazon bekommt ihr aktuell stolze 30€ Rabatt auf den Hit aus 2024, der in unserem GamePro-Test respektable 87 Punkte abgestaubt hat. Für all jene unter euch, denen Horror gar nicht düster und verstörend genug sein kann, lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Hier findet ihr das Angebot:

Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, könnte er jederzeit wieder enden. Ihr könnt das Angebot alternativ allerdings auch noch bei MediaMarkt und bei Otto finden, falls es bei Amazon schon ausverkauft sein sollte.

PS5-Horrorspiel aus 2024: Die verstörenden Schrecken einer Kleinstadt

1:50 Silent Hill 2 im Gameplay-Trailer

Es geht hier um das Remake von Silent Hill 2, das im letzten Jahr den Horror-Klassiker mit komplett neuer Grafik und verbesserter, an moderne Gewohnheiten angepasster Steuerung wiederaufleben ließ. Das Spiel in zeitgemäßer Form auf die aktuelle Konsolengeneration zu bringen, ohne dabei das alte Spielgefühl zu verlieren, ist dem Studio Bloober Team (Layers of Fear) hervorragend gelungen. Nicht nur wir haben das neue Silent Hill 2 hochgelobt, laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei 87 Punkten.

Schon das originale Silent Hill 2 galt als großer Konkurrent der Resident-Evil Reihe und bietet wie diese typischen Survival-Horror mit einer Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln. Atmosphärisch schlägt es dennoch einen anderen Weg ein: Während Resident Evil eher auf Horror-Action mit B-Movie-Atmosphäre setzt, ist Silent Hill 2 sehr düster, verstörend und unangenehm. Deshalb ist es kein Spiel für jeden, hinterlässt dafür aber einen desto tieferen Eindruck.

Schon bald bekommt es James Sunderland in dem Städtchen Silent Hill mit skurrilen Kreaturen zu tun.

Obwohl das Silent Hill 2 Remake sogar einige zusätzliche Inhalte mitbringt, hat sich an der grundsätzlichen Story-Prämisse übrigens nichts geändert: Wir spielen James Sunderland, der plötzlich Nachrichten von seiner Frau zugeschickt bekommt, obwohl diese schon Jahre zuvor verstorben ist. Diese Nachrichten locken ihn in das kleine Städtchen Silent Hill. Dort angekommen, dauert es nicht lange, bis James in Gefahr gerät.