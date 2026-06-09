Das beste PS5-Piratenspiel im Top-Angebot: 19,99€ statt 59,99€ – Actionhit jetzt günstig abstauben!

Piraten-Fans sollten dieses PS5-Spiel nicht ignorieren, auch wenn es mit einigen Gewohnheiten bricht.

Sucht ihr nach einer Möglichkeit, euch die Zeit bis zum Release des Assassin's Creed Black Flag Remakes zu vertreiben? Dann haben wir hier genau das richtige Schnäppchen für euch: Das wohl beste PS5-Piratenspiel der letzten Jahre gibt es jetzt im Sonderangebot, bei MediaMarkt bezahlt ihr gerade nur noch 19,99€ statt 59,99€ für den Actionhit. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Durch die Days of Play könnt ihr übrigens gerade noch viele weitere große PS5-Spiele günstig abstauben, und zwar nicht nur bei MediaMarkt, sondern beispielsweise auch bei Amazon. Die Aktion läuft allerdings nur noch bis morgen. Wenn ihr noch schnell die Angebote durchstöbern wollt, zu denen auch First-Party-Hits wie Astro Bot und Death Stranding 2 gehören, solltet ihr das also jetzt tun:

Kanonen, Säbel & Pistolen: Das ist der Piratenspiel-Hit für PS5!

Obwohl das Setting dieses Piratenspiels ungewöhnlich ist, werden euch doch klassische Seeschlachten geboten.

Bei dem günstigen Piratenspiel für PS5 handelt es sich um Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, das der typischen Piratenfantasie natürlich nicht ganz entspricht, da es in modernen Zeiten angesiedelt ist. Dennoch bietet es fast alles, was wir uns von einem Spiel wie Skull & Bones gewünscht hätten. Nicht nur bekommt ihr hier klassische Schiffsschlachten mit Kanonen, ihr könnt auch feindliche Schiffe entern und mit Säbeln und Pistolen kämpfen.

Wir schlüpfen dabei in die Rolle des aus der Yakuza-Hauptreihe bekannten Gangsters Goro, der nach einem Schiffbruch an einem Strand angespült wird und dort ohne Gedächtnis erwacht. Da Goro eine Augenklappe hat, kommt er zu dem Schluss, dass er wohl ein Pirat sein muss, und macht sich sofort ans Werk. Fortan machen wir mit unserem eigenen Segelschiff, das wir weiter aufrüsten können, die Meere unsicher, suchen Schätze und liefern uns auch Schlachten an Stränden voller Touristen.

7:01 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii im Trailer

Autoplay

Anders als die jüngeren Teile der Yakuza-Hauptreihe laufen die Gefechte in Pirate Yakuza in Hawaii nicht rundenbasiert ab. Stattdessen bekommt ihr hier das Hack&Slash-Kampfsystem mit spektakulären Nahkampfattacken, das aus den älteren Yakuza-Spielen bekannt ist, sowie eine stattliche Anzahl an Schusswaffen und Schiffskämpfe, die wohlige Erinnerungen an Assassin's Creed Black Flag wecken.

Wenn ihr ein PS5-Spiel mit einem klassischen Piraten-Szenario wollt, seid ihr natürlich trotz allem besser dran, wenn ihr noch einen Monat wartet, bis Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheint. Aber wenn ihr auch nur ein bisschen was mit dem absurden Humor des Yakuza-Spin-offs anfangen könnt, solltet ihr Pirate Yakuza in Hawaii auf jeden Fall eine Chance geben. Das moderne Piraten-Abenteuer ist einzigartig genug, dass es sich trotz der Rückkehr von Black Flag noch lohnt.