Das beste PS5-Rennspiel gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis im Angebot: Ein so tolles Fahrgefühl bekommt ihr nirgendwo sonst!

Diesen exklusiven Rennspielhit für PS5 gibt's jetzt zum Top-Preis im Black-Friday-Angebot.

Lust auf eine authentische Rennsimulation, die auch die hohen Ansprüche von Genre-Veteranen erfüllt? Dann aufgepasst: Durch den Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt das beste PS5-Rennspiel überhaupt günstig im Angebot schnappen! Bei MediaMarkt gibt es den Exklusivhit Gran Turismo 7 dank 68 Prozent Rabatt zum Schnäppchenpreis, hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot gab es kurzzeitig übrigens auch bei Amazon, dort ist es aktuell allerdings bereits ausverkauft. Ihr solltet damit rechnen, dass das Spiel auch bei MediaMarkt bereits vor dem Ende des Black Friday Sales in einer Woche vergriffen sein könnte.

Tolles Fahrgefühl & viel Umfang: Das bietet der PS5-Rennspielhit

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Dass Gran Turismo 7 weltweit hohe Wertungen kassiert und auch in unserem GamePro-Test hervorragend abgeschnitten hat, liegt zum Teil an seiner exzellenten Fahrphysik. Der Exklusivtitel ist kein simpler Arcade Racer, wie ihr ihn auch bei Need for Speed bekommen könnt, sondern eine realitätsnahe Simulation, die von Fliehkräften bis hin zu Bodenbelägen jedes Detail glaubhaft umsetzt und so ein authentisches Fahrgefühl bietet.

Noch dazu wird euch eine Menge Umfang geboten: Der Fuhrpark hält über 400 Fahrzeuge bereit, die sich auch tatsächlich unterschiedlich fahren und die ihr durch umfangreiche Tuning-Optionen genau an eure Vorlieben anpassen könnt. Im Gegensatz zu Gran Turismo Sport gibt es diesmal wieder eine umfangreiche Solo-Kampagne, durch die Gran Turismo 7 auch im Singleplayer lange fesselt. Daneben könnt ihr euch natürlich im Multiplayer auf den 34 Strecken mit 97 Varianten austoben.

0:30 Gran Turismo 7: Update 1.54 ist da - bringt fünf neue Autos und PS5 Pro-Support

Falls ihr noch keine Rennspiel-Profis seid, braucht ihr vor Gran Turismo 7 übrigens keine Angst zu haben. Allem Realismus zu Trotz ist das Rennspiel sehr einsteigerfreundlich, weil es eine Menge Hilfsfunktionen für Neulinge bietet. Auf Wunsch kann es euch sogar beim Lenken und Bremsen unter die Arme greifen.

Ein besonderer Genuss für alle, die sich so richtig in die Rolle des Fahrers versetzten wollen, ist Gran Turismo 7 übrigens im VR-Modus, der eine realistische Cockpitansicht einschließlich funktionierender Rück- und Seitenspiegel bietet. Das PSVR2-Headset, das ihr dafür braucht, bekommt ihr im Black Friday Sale gerade über 200€ günstiger!

Wer weitere Top-Angebot vom Black Friday abstauben will, sollte unsere GamePro Deal-Übersicht im Auge behalten oder einen Blick auf diese Artikel werfen: