Das ist das beste PS5-Spiel des Jahres: Exklusivhit mit 94 Punkten im GamePro-Test jetzt zum Top-Preis im Angebot!

Meistens geht es in diesem exklusiven PS5-Spiel eher bunt zu, aber es gibt auch finstere Abschnitte.

Durch den Black Friday Sale bei Amazon bekommt ihr gerade nicht nur die PS5 Slim und Zubehör wie PS5-SSDs und Headsets, sondern auch eine ganze Menge PS5-Spiele günstig im Sonderangebot. Sogar das laut internationalen Kritiker*innen beste Spiel des Jahres 2024 (nicht nur auf der PS5, sondern plattformübergreifend!) ist mit dabei. Obwohl dieses erst wenige Monate alt ist, bekommt ihr bereits einen stattlichen Rabatt:

Der Black Friday Sale bei Amazon läuft noch bis zum 2. Dezember, also bis Montag. Gerade die Top-Angebote könnten aber schon früher ausverkauft sein, einige sind sogar bereits jetzt vergriffen. Die besten noch verfügbaren Deals rund um die PlayStation 5 findet ihr hier:

Laut Kritikern auf der ganzen Welt: Das ist das beste Spiel des Jahres 2024!

0:30 Neues PS5-Exclusive erntet jede Menge Lob und 90er Wertungen - Accolades Trailer zu Astro Bot

Was ist nun das beste PS5-Spiel 2024? Natürlich Astro Bot! Laut OpenCritic liegt der Exklusivhit mit einem globalen Wertungsdurchschnitt von stolzen 95 Punkten sogar noch vor Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94 Punkte), Metaphor: ReFantazio und Final Fantasy 7 Rebirth (beide 93 Punkte). In den letzten Wochen des Jahres dürfte auch nichts mehr kommen, was Astro Bot diese Spitzenposition streitig machen könnte.

Falls Astro Bot an euch vorbeigegangen sein und ihr euch nun fragen solltet, worum es dabei überhaupt geht: Das Exklusivspiel ist ein 3D-Action-Platformer, der mit den allerbesten Mario-Spielen wie Super Mario Odyssey und Super Mario Galaxy locker mithalten kann. Das liegt nicht zuletzt an der hohen Produktionsqualität: Grafik und Animationen sind schlicht fantastisch, die kleinen Astro Bots sind so niedlich in Szene gesetzt, dass man sie einfach lieben muss!

Die Story ist, wie bei Mario, zweckmäßig gehalten: Euer Raumschiff (eine fliegende PS5) wurde angegriffen und eure Crew durch das ganze Weltall verteilt. Nun müsst ihr über 50 verschiedene Planeten erforschen, um sie wiederzufinden. Die Planeten sind landschaftlich enorm abwechslungsreich und stecken voller Anspielungen auf andere PlayStation-Hits, inklusive Roboter-Versionen berühmter Figuren wie Kratos aus God of War und Aloy aus Horizon: Zero Dawn.

Auf eurer Reise durch 50 Planeten trefft ihr auf alte Bekannte aus anderen PS5-Hits, allerdings in Roboterform.

Wichtiger als all das ist aber natürlich das Gameplay, und gerade hier liefert Astro Bot so richtig ab: Mit seiner perfekt präzisen Steuerung beherrscht es nicht nur die Grundlagen, die jeder gute Platformer braucht, sondern punktet auch mit zahlreichen Spezialfertigkeiten, die dafür sorgen, dass sich Astro Bot immer wieder anders spielt. Das Jetpack, die magnetischen Boxhandschuhe und die Fähigkeit, Wasser aufzusaugen und auszuspucken, sind nur ein paar Beispiele.

Mehr wollen wir euch an dieser Stelle gar nicht verraten, um euch nicht die vielen Überraschungen zu verderben, denn Astro Bot solltet ihr auf jeden Fall selbst eine Chance geben. Jetzt im Black-Friday-Angebot lohnt sich der Exklusivhit besonders:

Ihr wollt noch mehr günstige Black-Friday-Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: