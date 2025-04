Eines der besten PS5-Spiele 2025 gibt’s jetzt schon im Angebot: Action-RPG-Hit mit 91 Punkten im Test günstig sichern!

Eines der besten PS5-Spiele aus 2025 könnt ihr euch jetzt bei Amazon günstiger sichern.

Das Jahr 2025 ist noch nicht alt, hat aber doch schon einige große Hits hervorgebracht. Eines der bislang besten Spiele des Jahres, das im GamePro-Test stolze 91 Punkte abgestaubt hat, gibt es bei Amazon gerade im Angebot. Die PS5-Version des am 28. Februar erschienenen AAA-Hits bekommt ihr aktuell 25€ günstiger im Vergleich zum UVP. Hier findet ihr den Deal:

Dabei solltet ihr allerdings beachten: Bei dem Angebot handelt es sich um die internationale PEGI-Version. Das Spiel ist zwar trotzdem ganz normal auf Deutsch spielbar, falls ihr es jedoch später auf Plattformen wie eBay weiterverkaufen wollt, kann das fehlende USK-Siegel zum Problem werden.

PS5-Hit aus 2025: Über 100 Stunden spektakuläre Kämpfe im Angebot schnappen!

Natürlich bekommt ihr es auch in Monster Hunter Wilds wieder mit gigantischen Kreaturen zu tun.

Es geht hier natürlich um Monster Hunter Wilds, das uns im Test nicht zuletzt dadurch begeistert hat, dass es vieles anders und besser macht als die ohnehin schon sehr guten Vorgänger Monster Hunter World und Monster Hunter Rise. So ist zwar auch Wilds kein Open-World-Spiel, sondern noch immer in verschiedene Biome eingeteilt. Immerhin sind diese Biome nun aber offen und bieten mit kleinen Dörfern und einer reichen Tier- und Pflanzenwelt viel mehr zu entdecken als frühere Teile der Reihe.

Spielerisch gibt es viel mehr Möglichkeiten, eure Umgebung zu eurem Vorteil auszunutzen, indem ihr etwa Felsen auf Monster herabregnen lasst oder Baumranken als Schlingfallen nutzt. Außerdem macht sich Monster Hunter Wilds diesmal tatsächlich die Mühe, eine spannende Story zu erzählen und aufwendig in Zwischensequenzen zu inszenieren. Diese Story ist dennoch quasi nur die Einführung ins Spiel, sie nimmt lediglich rund 20 der über 100 Stunden Spielzeit ein.

18:33 Monster Hunter Wilds ist der bislang beste Serienteil und zum Release fast perfekt!

Autoplay

Am grundlegenden Spielprinzip ändert all das natürlich nichts: Ihr geht allein oder im Koop auf die Jagd nach riesigen Monstern, die ihr in spektakulären und oft langen Kämpfen zur Strecke bringt. Dabei sammelt ihr Material für bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände, um euch mit noch stärkeren Monstern anlegen zu können. Diese Spirale sorgt auch diesmal wieder für die hohe Langzeitmotivation, für die Monster Hunter bekannt ist.