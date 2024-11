Die beste Switch-Alternative im Black-Friday-Angebot: Gaming-Handheld mit 144Hz jetzt 250€ günstiger sichern!

Leistungsstark und flexibel: Wenn ihr eine Alternative zur Nintendo Switch sucht, die auch anspruchsvolle AAA-Spiele packt, solltet ihr euch den Lenovo Legion Go Gaming-Handheld schnappen.

Ihr wollt auch unterwegs Spiele auf AAA-Niveau mit hoher Grafikqualität und Auflösung spielen? Dann reicht die Nintendo Switch schon länger nicht mehr und auch das Steam Deck kommt langsam in die Jahre. Viel mehr Leistung und weitere Vorteile bietet der Lenovo Legion Go. Den Ende 2023 erschienenen Gaming-Handheld könnt ihr euch jetzt mit 250€ Rabatt im Black-Friday-Angebot bei Proshop sichern:

So günstig gibt es den Lenovo Legion Go laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Der Black Friday Sale bei Proshop läuft noch bis zum 2. Dezember, der Gaming-Handheld könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Starker Gaming-Handheld mit 144Hz: Das bietet der Lenovo Legion GO

Der Lenovo Legion Go bietet eine Menge Power und einen vergleichsweise großen und hoch aufgelösten Bildschirm.

Im Gegensatz zur Switch ist der Lenovo Legion Go im Grunde keine Konsole, sondern ein kompakter Gaming-PC, der mit Windows 11 läuft. Das bedeutet, dass ihr sämtliche PC-Plattformen von Steam über GOG und Epic bis hin zum Xbox Game Pass für PC verwenden könnt. Falls ihr euch bereits eine PC-Spielebibliothek aufgebaut habt, braucht ihr also nicht wieder von vorn anzufangen.

Außerdem könnt ihr den Lenovo Legion Go natürlich für alles andere einsetzen, was man mit einem Windows-PC so machen kann. Ihr könnt ihn für Filme, Musik und E-Books oder sogar als mobiles Arbeitsgerät verwenden, wenn ihr ihn mit einer Tastatur verbindet.

Durch die ablösbaren Controller könnt ihr mit dem Lenovo Legion Go auch bequem im Tabletop-Modus spielen.

Der größte Vorteil des Lenovo Legion Go ist aber natürlich seine immense Power: Er verwendet den AMD Z1 Extreme-Chipsatz, der Taktraten von bis zu 5,1 GHz liefert, 16 GB Arbeitsspeicher und einen AMD RDNA Radeon 780M Grafikchip. Dadurch bietet er eine Leistung, mit der Steam Deck und Nintendo Switch nicht mithalten können. Damit diese Power auch sichtbar wird, verwendet er ein Display mit 2560 x 1600 Pixeln und 144Hz, während die Switch im Handheld-Modus nur 1280 X 720 Pixel bei 60Hz liefert.

Was den Lenovo Legion Go von dem ähnlich leistungsstarken Handheld-Konkurrenten Asus ROG Legion abhebt, ist einerseits die höhere Auflösung (beim Asus ROG Ally ist bei 1080p Schluss) und andererseits die Möglichkeit, die seitlichen Controller von der Konsole abzukoppeln, ganz wie die Joy-Cons bei der Nintendo Switch. Dadurch lässt sich der Lenovo Legion Go leicht im Tabletop- oder im TV-Modus verwenden, ohne dass ihr einen zusätzlichen Controller braucht.

Weitere günstige Schnäppchen aus den Black Friday Sales findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: