Eines der besten Xbox-Angebote des Black Friday: Microsoft Xbox Controller jetzt in 11 Farben günstig sichern!

Den Microsoft Xbox Wireless Controller gibt's jetzt in vielen verschiedenen Farben im Black-Friday-Angebot.

Eigentlich findet der Black Friday 2024 erst am 29. November statt, aber die meisten Händler haben schon ihre Sales gestartet. Auch bei MediaMarkt läuft bereits der große Black Week Sale, zu dem gerade nochmal einige spannende neue Xbox-Deals hinzugefügt wurden. So könnt ihr jetzt den originalen Microsoft Xbox Wireless Controller im Angebot abstauben, und zwar in elf verschiedenen Farben. Hier findet ihr den Überblick:

Wie gewohnt sind die Standard-Versionen in Schwarz und Weiß am günstigsten, die bunten Varianten kosten ein paar Euro mehr. Selbst ein paar Special Editions sind unter den Angeboten, zum Beispiel die erst im Oktober veröffentlichte Ghost Cipher Special Edition mit durchsichtiger Schale.

Xbox Controller Special Editions sind trotz des höheren Preises besonders attraktiv, weil sie in der Regel nur für begrenzte Zeit gut verfügbar sind und danach zu stark überhöhten Preisen auf Marktplätzen gehandelt werden. Deshalb sollte man besser nicht zu lange warten, wenn man sich die mit besonders kreativen Designs ausgestatteten Gamepads sichern möchte.

Die Angebote laufen noch bis 9 Uhr morgens am 2. Dezember. Einzelne Varianten des Controllers könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Xbox Series S im Angebot: Die aktuell günstigste Heimkonsole!

Die kompakte Xbox Series S ist die ideale Konsole für alle, die günstig hunderte Spiel im Xbox Game Pass spielen möchten.

Ihr habt noch gar keine Xbox? Kein Problem: Auch die Xbox Series S gibt es bei MediaMarkt jetzt im Black-Friday-Angebot! Die ohnehin schon preiswerte Konsole könnt ihr euch mit 70€ Rabatt im Vergleich zum UVP schnappen, was sie zur günstigsten aktuellen Heimkonsole macht. Selbst die alternde Nintendo Switch bekommt ihr derzeit laut Vergleichsplattformen nirgendwo zu einem so guten Preis. Hier findet ihr den MediaMarkt-Deal:

Die Xbox Series S ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie die Xbox Series X und daher nicht fürs Spielen mit 4K-Auflösung gedacht, trotzdem laufen alle Xbox-Series-Spiele natürlich auch auf ihr. Das macht sie gerade für diejenigen, die auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit sind, den Xbox Game Pass mit hunderten Spielen zu nutzen, zu einer idealen Lösung.

