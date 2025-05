Einer der besten Koop-Shooter für PS5 überhaupt ist gerade so günstig wie noch nie – die 82 auf Meta Critic spricht Bände!

Egal ob alleine oder im Koop-Modus: Dieses Action-Spiel hat nicht umsonst Top-Wertungen erhalten.

Amazon möchte PS5-Spielern wohl gerade eine Freude machen und hat den Action-Shooter Wahrhammer 40.000 – Space Marine 2 auf einen neuen Tiefstpreis gesenkt. Ihr spart ganze 50% und damit ist der Koop-Kracher aus dem Jahr 2024 so günstig wie noch nie!

Ein wahrer Action-Kracher für die PS5

Eine blutige Gewaltorgie im Weltall, so lässt sich Warhammer 40.000 – Space Marine 2 kurz und bündig beschreiben. Als Captain Titus, Anführer der zweiten Kompanie der Ultramarines bekämpft ihr in der Story-Kampagne die Tyraniden, ein insektenähnliches Volk, welches ganze Planeten verschlingt, um sie in den Schwarm zu integrieren.

Dabei setzt der Shooter auf richtig große Geschütze, wortwörtlich. Mit den riesige Gewehren, die die Space Marines tragen, könnt ihr eure Gegner nicht nur abballern, sondern mit der angebrachten Kettensäge auch aus der Nähe in kleinste Stückchen zerhacken. Hinzu kommen riesige Mechs, die über das Schlachtfeld stapfen und quasi pausenlose Action mit Panzern und Explosionen.

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Das erinnert etwas an Starcraft oder Gears of War, aber das Warhammer-Universum hat noch so viel mehr zu bieten: Denn die Menschheit muss sich dort auch mit Orks, Dämonen und Necrons rumschlagen. Alles für das Imperium und den Imperator auf dem goldenen Thron. Wer jetzt kein Wort verstanden hat, keine Sorge. Ihr könnt Space Marine 2 auch ganz ohne Warhammer 40.000-Vorerfahrung genießen und wer neugierig ist, kann sich durch das sehr umfangreiche Warhammer-Wiki klicken.

Einer der krassesten Koop-Hits des letzten Jahres

Die Kampagne des Shooters könnt ihr entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen. Das Gameplay ist dabei so rasant, dass die Spielstunden quasi wie im Flug vergehen werden. Nach der Kampagne könnt ihr euch noch in zahlreiche Zusatzherausforderungen werfen. Diese könnt ihr zwar auch alleine absolvieren, machen im Koop aber wesentlich mehr Laune.

Die Ultra Marines sind in der Welt von Warhammer 40.000 an ihren hellblauen Rüstungen zu erkennen.

Inzwischen gibt es auch einen Multiplayer-Modus, der aber zum Teil wohl recht nervige Verbindungsprobleme haben soll. Im GamePro-Test wurden dem sonst so genialem Spiel in der finalen Wertung deshalb auch ein paar Punkte wieder abgezogen. Dennoch sind die Wertungen insgesamt sehr hoch. Auf Metacritic erzielt das Spiel eine Durchschnittswertung von 82 Punkten.