Einer der besten Xbox-Shooter aller Zeiten kommt bald auf PS5: Sichert euch jetzt den besten Preis bei Amazon!

Eines der wichtigsten exklusiven Xbox-Spiele findet nach rund 20 Jahren endlich seinen Weg auf die PlayStation und ist dabei schöner denn je.

Nach und nach bringt Microsoft auch die größten Namen unter seinen Xbox-Exklusivspielen auf die PlayStation 5. Ende April kam bereits Forza Horizon 5 auf Sonys Konsole, nun folgt einer der größten Shooter-Hits, den die Xbox je zu bieten hatte, und zwar in einer technisch stark verbesserten Version: Gears of War Reloaded erscheint bereits am 26. August für PS5. Bei Amazon könnt ihr jetzt schon vorbestellen:

Wie immer bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch den besten Preis. Gleiches gilt allerdings auch bei MediaMarkt, wo ihr Gears of War: Reloaded ebenfalls bald vorbestellen könnt.

Übrigens erscheint Gears of War Reloaded selbstverständlich nicht nur für die PS5, sondern auch für Xbox Series und PC. Für diese Plattformen sind bislang jedoch nur digitale und keine physischen Versionen angekündigt.

Gotische Shooter-Action in 4K-Grafik: Das bietet die PS5-Neuauflage

Gears of War Reloaded bietet weit mehr Details und eine viel höhere Auflösung als die Ultimate Edition oder gar das Original.

Gears of War Reloaded ist bereits die zweite Neuauflage des rund 20 Jahre alten Action-Klassikers und selbst der 2015 erschienenen Ultimate Edition technisch weit überlegen. Detailliertere Texturen, neue Lichteffekte und natürlich höhere Auflösung bringen Gears of War auf den aktuellen technischen Stand. Ihr bekommt nun in der Kampagne 4K-Auflösung bei 60 FPS, während die Ultimate Edition es lediglich auf 1080p bei 30 FPS geschafft hat.

Das optische Update steht Gears of War gut zu Gesicht, schließlich hat der brachiale Action-Hit schon immer nicht zuletzt durch seine spektakulären Effekte und sein tolles Artdesign mit Architektur im gotischen Stil begeistert. All das kommt jetzt natürlich noch viel besser zur Geltung. Spielerisch bekommt ihr nach wie vor einen Deckungs-Shooter, der nach damaligen Maßstäben erstaunlich gut funktionierte und auch heute noch kein bisschen veraltet wirkt.

Daran, dass Gears of War vor allem auf brachiale Action mit teils riesigen Gegnern setzt, ändert die Neuauflage natürlich nichts.

Was den Umfang betrifft, scheint es übrigens keine bedeutenden Unterschiede zwischen Gears of War Reloaded und der Ultimate Edition zu geben. Beide liefern euch also den Singleplayer inklusive eines Bonusakts der Kampagne und den Multiplayer mit sämtlichen später erschienenen DLCs.